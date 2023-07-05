ua ru
Ср, 05 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Може викликати рак? Комаровський розповів усю правду про найпопулярніший замінник цукру (відео)

Новость на русском →
Україна, Середа 05 липня 2023 17:43
Може викликати рак? Комаровський розповів усю правду про найпопулярніший замінник цукру (відео) Чим шкідливі цукрозамінники (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Євген Комаровський

Сьогодні цукрозамінники користуються великою популярністю, адже було проведено не одне дослідження, яке показало негативний вплив цукру на організм. Проте виявляється, що замінники можуть бути в рази небезпечнішими.

Про це розповів доктор Комаровський на своєму YouTube-каналі.

Про який цукрозамінник йдеться

Міжнародне агентство з дослідження онкохвороб при ВООЗ заявило, що підсолоджувач і замінник цукру аспартам є можливим джерелом канцерогенів.

Аспартам - це один із найпоширеніших у світі штучних підсолоджувачів. При цьому аспартам використовують як замінник цукру і в харчовій промисловості як добавку Е951.

Особливість аспартаму в тому, що його калорійність ідентична з калорійністю білого цукру, проте замінник у 200 разів солодший.

За словами фахівця, сьогодні жодна країна чи компанія у світі не має патенту на виробництво аспартаму, тому кожен може вільно це робити.

Ба більше - цукрозамінник входить до складу понад 6 000 популярних продуктів харчування: солодкі напої, жувальні гумки без цукру, різновиди чаю та розчинної кави, десерти, йогурти, ліки та навіть БАДи.

Чим може бути небезпечний аспартам

За попередніми заявами, у липні буде оновлено перелік канцерогенів від ВООЗ. Тепер туди планують додати й аспартам.

Однак доктор Комаровський наголошує, що рішення міжнародного агентства не означає високий рівень доказовості. Варто зазначити, що канцерогенність аспартаму називають ймовірною.

До слова таку саму класифікацію дають і розвитку раку від використання мобільних телефонів.

Тобто остаточного рішення щодо небезпеки для здоров'я цього цукрозамінника немає.

Разом із тим експерт додає, що споживання білого цукру у великих кількостях може призводити до ожиріння, яке своєю чергою є стовідсотковим чинником для розвитку рака різних органів. Внаслідок ожиріння можуть розвинутися й інші хвороби, наприклад, цукровий діабет чи захворювання серця.

Тому варто навчитися робити правильний вибір і дотримуватися балансу в харчуванні.

Раніше ми розповідали, які продукти за версією Комаровського допомагають продовжити життя.

Читайте також, як виявити фуфломіцин ще під час купівлі в аптеці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євген Комаровський