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Комаровський дав остаточну відповідь, чи можна отруїтися ранніми кавунами та динями

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Україна, Субота 08 липня 2023 13:29
Комаровський дав остаточну відповідь, чи можна отруїтися ранніми кавунами та динями Сезон кавунів і динь в Україні вже розпочався (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Євген Комаровський

Сезон кавунів і динь розпочинається в Україні ще наприкінці червня, але зазвичай люди не купують їх активно, адже переконані, що ранні сорти переповнені нітратами. Але чи справді ранні кавуни та дині такі небезпечні?

Відповідь дав доктор Комаровський на своєму YouTube-каналі.

Що буде, якщо з'їсти раннього кавуна

Для того, щоб виростити кавуна чи диню, потрібно 80-90 сонячних днів. Кліматичне різноманіття планети Земля дозволяє це робити незалежно від сезону в Україні.

Тобто навіть взимку на прилавках магазинів можна знайти баштанні, але звичайно вирощені та привезені за кордоном, там, де сонце світить цілий рік.

Найпоширеніший міф про ранні кавуни та дині - це те, що вони переповнені нітратами. Проте, за словами Комаровського, сьогодні немає жодної рослини, яка не мала б нітратів. Адже в різних формах їх застосовують у добривах для овочів і фруктів.

Саме тому організм сучасної людини адаптувався до споживання нітратів у невеликих дозах, і таким чином вони не становлять жодної загрози.

Експерт також зазначає, що найбільше нітрати проявляються під дією високих температур. Але кавуни та дині ніхто не смажить. Ба більше - найвищий рівень нітратів спостерігається у шкірці баштанних, а м'якуш майже не містить їх.

Якщо хочете обрати найкорисніший кавун без нітратів, обов'язково беріть повністю дозрілу ягоду. У ній всі нітрати вже засвоїлися та не зможуть нашкодити. Якщо кавун буде зеленим, нітратів у ньому буде більше, від чого, до речі, змінюється й смак.

Як вибрати стиглий кавун

  • Плід повинен бути темно-зеленого кольору, а особливо його смуги. Якщо вони яскраві, це означає, що кавун ще не дозрів.
  • Стебло кавуна повинне бути сухим і жовто-коричневим. Зелене стебло може говорити про те, що й сам кавун також зелений.
  • Постукайте по шкірці. Якщо плід звучить глухо, у ньому більше води та, ймовірно, він стиглий.
  • Шукайте кавун круглої та рівної форми, ніж овальний. Круглі плоди солодші, а овальні - водянисті та менш ароматні.
  • Сухі плями та прожилки на кавуні свідчать про те, що він дуже солодкий. Через цю "павутинку" з прожилок просочується сік і цукор.

Раніше ми розповідали, скільки зараз коштують кавуни та дині в Україні.

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Євген Комаровський кавун