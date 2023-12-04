"Не така велика, як в мирний час": у Києві вже встановили головну ялинку (фото)

Головна ялинка країни вже встановлена на Софіївській площі

Оскільки цього року відкриття ялинки запланували на 6 грудня, через переніс святкування Святого Миколая, то встановлення новорічної красуні розпочали зранку 4 грудня. І вже можна побачити, якою вона буде.

Київський голова Віталій Кличко вже показав, якого розміру встановлена головна ялинка на Софійській площі та встиг прокоментувати її.

"Не така велика, як в мирний час, але життєствердна, як ніколи. Ялинку вже змонтували. І прикрасять" - написав Кличко.

Головна ялинка на Софіївській площі (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Ялинка і справді не така велика, якою ми всі звикли її бачити, але варто враховувати в які часи ми живемо. Вона не висока, проте досить широка, що є досить важливим для повної картинки.

Поки що новорічна красуня немає на собі яскравих вогнів та кульок, але вже прикрашена тризубом, який, до речі, був верхівкою на ялинці і минулого року.

Варто нагадати, що гулянь та святкового ярмарку цьогоріч також, як і минулого року - не передбачено через застереження та війну, яка все ще триває. А сама новорічна ялинка та генератор для її освітлення існують коштом меценатів.

