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"Не така велика, як в мирний час": у Києві вже встановили головну ялинку (фото)

Якою буде головна ялинка Києва (фото: instagram.com/kyiv_map_)
Автор: Юлія Любченко

Мер Києва Віталій Кличко показав, якого розміру буде головна ялинка у Києві цього року та прокоментував її зовнішній вигляд.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Віталія Кличка показує, ялинку якого розміру вже встановили на Софіївській площі у Києві.

Головна ялинка країни вже встановлена на Софіївській площі 

Оскільки цього року відкриття ялинки запланували на 6 грудня, через переніс святкування Святого Миколая, то встановлення новорічної красуні розпочали зранку 4 грудня. І вже можна побачити, якою вона буде. 

Київський голова Віталій Кличко вже показав, якого розміру встановлена головна ялинка на Софійській площі та встиг прокоментувати її. 

"Не така велика, як в мирний час, але життєствердна, як ніколи. Ялинку вже змонтували. І прикрасять" - написав Кличко. 

Головна ялинка на Софіївській площі (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Ялинка і справді не така велика, якою ми всі звикли її бачити, але варто враховувати в які часи ми живемо. Вона не висока, проте досить широка, що є досить важливим для повної картинки. 

Поки що новорічна красуня немає на собі яскравих вогнів та кульок, але вже прикрашена тризубом, який, до речі, був верхівкою на ялинці і минулого року.  

Варто нагадати, що гулянь та святкового ярмарку цьогоріч також, як і минулого року -  не передбачено через застереження та війну, яка все ще триває. А сама новорічна ялинка та генератор для її освітлення існують коштом меценатів. 

Раніше ми писали про те, що Кличко зробив заяву про головну ялинку України.

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