RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Не такая большая, как в мирное время": в Киеве уже установили главную елку (фото)

Какой будет главная елка Киева (фото: instagram.com/kyiv_map_)
Автор: Юлия Любченко

Мэр Киева Виталий Кличко показал, какого размера будет главная елка в Киеве в этом году и прокомментировал ее внешний вид.

РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Telegram-канал Виталия Кличко показывает, елку какого размера уже установили на Софиевской площади в Киеве.

Главная елка страны уже установлена на Софиевской площади

Поскольку в этом году открытие елки запланировано на 6 декабря, из-за переноса празднования Святого Николая, то установку новогодней красавицы начали утром 4 декабря. И уже можно увидеть, какой она будет.

Киевский голова Виталий Кличко уже показал, какого размера установлена главная елка на Софийской площади и успел прокомментировать ее.

"Не такая большая, как в мирное время, но жизнеутверждающая, как никогда. Елку уже смонтировали. И украсят" - написал Кличко.

Главная елка на Софиевской площади (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Елка и впрямь не так велика, какой мы все привыкли ее видеть, но стоит учитывать в какие времена мы живем. Она не высока, однако достаточно пышная, что очень важно для полной картинки.

Пока новогодняя красавица не имеет на себе ярких огней и шариков, но уже украшена трезубцем, который, кстати, был верхушкой на елке и в пррошлом году. 

Стоит напомнить, что гуляний и праздничной ярмарки в этом году также, как и в прошлом году - не предусмотрено из-за предостережения и войны, которая все еще продолжается. А сама новогодняя елка и генератор для ее освещения существуют на средства меценатов.

Ранее мы писали о том, что Кличко сделал заявление о главной елке Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ялинкарікНовый год