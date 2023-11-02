"Не свята" Тіна Кароль у відвертому платті заводить "мокрими" фото

"Кохати та освідчуватися важливо сьогодні, а не потім!". Саме такими словами Тіна Кароль коментує своє нове відверте відео на пісню "Не святі", у якому артистка демонструє свою розкішну фігуру.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам насолодитися образом співачки у її свіжому кліпі.
Так, у "не святому" і "мокрому" відео Тіна одягнена в плаття Nensi Dojaka Fall 2023 та туфлі Yves Saint Laurent.
Зауважимо, що екранізована пісня завірусилась у ТікТок, набравши охоплення понад 20 мільйонів користувачів та посіла вже шосте місце у трендах YouTube.
Зйомки кліпу, режисером якого стала Ната Курган, проходили в Києві.
"Дякую Тіні за довіру красивої пісні "Не святі" та за надію, яка завжди панує в її музиці. Пристрасть, ревнощі та закоханість пронизують цю відеороботу", - каже Ната.
За сюжетом виднограю весь час ллє проливний дощ. Команда Тіни говорить, що поп-зірка провела під крижаною зливою загалом 10 годин!
Реакція меломанів на нове творіння Кароль не змусила себе довго чекати. У коментарях до відео більшість українців захоплюються кадрами і піснею:
До речі, Тіна Кароль засвітилась в міцних обіймах Діми Жука.
Раніше ми писали про те, як Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки у міні-сукні.