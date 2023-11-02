"Не свята" Тіна Кароль у відвертому платті заводить "мокрими" фото

Так, у "не святому" і "мокрому" відео Тіна одягнена в плаття Nensi Dojaka Fall 2023 та туфлі Yves Saint Laurent.

Тіна Кароль (фото: прес-служба співачки)

Зауважимо, що екранізована пісня завірусилась у ТікТок, набравши охоплення понад 20 мільйонів користувачів та посіла вже шосте місце у трендах YouTube.

Зйомки кліпу, режисером якого стала Ната Курган, проходили в Києві.

"Дякую Тіні за довіру красивої пісні "Не святі" та за надію, яка завжди панує в її музиці. Пристрасть, ревнощі та закоханість пронизують цю відеороботу", - каже Ната.

За сюжетом виднограю весь час ллє проливний дощ. Команда Тіни говорить, що поп-зірка провела під крижаною зливою загалом 10 годин!

Реакція меломанів на нове творіння Кароль не змусила себе довго чекати. У коментарях до відео більшість українців захоплюються кадрами і піснею: