"Не святая" Тина Кароль в откровенном платье заводит "мокрыми" фото

Так, в "не святом" и "мокром" видео Тина одета в платье Nensi Dojaka Fall 2023 и туфли Yves Saint Laurent.

Тина Кароль (фото: пресс-служба певицы)

Заметим, что экранизированная песня завирусилась в ТикТок, набрав охват более 20 миллионов пользователей и заняла уже шестое место в трендах YouTube.

Съемки клипа, режиссером которого стала Ната Курган, проходили в Киеве.

"Спасибо Тине за доверие красивой песни "Не святые" и за надежду, которая всегда царит в ее музыке. Страсть, ревность и влюбленность пронизывают эту видеоработу", - говорит Ната.

По сюжету все время льет проливной дождь. Команда Тины говорит, что поп-звезда провела под ледяным ливнем в общей сложности 10 часов!

Реакция меломанов на новое творение Кароль не заставила себя долго ждать. В комментариях к видео большинство украинцев восторгаются кадрами и песней: