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"Не спілкувались з чоловіком перед від'їздом": українська співачка розповіла про життя за кордоном

Субота 30 березня 2024 14:00
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"Не спілкувались з чоловіком перед від'їздом": українська співачка розповіла про життя за кордоном Альона Омаргалієва розповіла про життя у Польщі (фото: прес-служба співачки)
Автор: Юлія Любченко

Альона Омаргалієва, як і багато інших українських жінок була вимушена поїхати з дитиною за кордон та будувати там нове життя.

Просвій досвід життя у Польщі в інтерав'ю для РБК-Україна (проект Styler) розповідає співачки.

Альона Омаргалієва розповіла, як жила у Польщі під час війни

Як виявилося, Альона навіть не радилась з Тамерланом перед тим, як вивезти спільну дитину за кордон, а саме у Польщу.

"Ми не спілкувались з чоловіком перед від'їздом, на це насправді не було часу. Тамерлан зробив усе, що мав зробити справжній чоловік: він організував нам із сином безпечне місце, а сам повернувся захищати рідне місто, рідну країну. Я ним дуже пишаюся", - розповідає співачка.

&quot;Не спілкувались з чоловіком перед від'їздом&quot;: українська співачка розповіла про життя за кордоном

Альона Омаргалієва розповіла про досвід життя у Польщі (фото:пресс-служба артистки)

Крім цього, зірка розповіла про те, чи помітила вона різницю у цінах.

Як виявилось, ціни на проживання та продукти в Україні та у Польщі майже не відрізняються - це підтверджує Омаргалієва, яка певний час жила там з сином.

"Мені здалось, що все майже однаково. Звичайно, ми не порівнюємо з вами зараз заробітні плати, але ціни не суттєво відрізняються", - порівню рівень життя у двох країнах співачка.

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