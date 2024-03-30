ua en ru
Сб, 30 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Не общались с мужем перед отъездом": украинская певица рассказала о жизни за границей

Суббота 30 марта 2024 14:00
UA EN RU
"Не общались с мужем перед отъездом": украинская певица рассказала о жизни за границей Алена Омаргалиева рассказала о жизни в Польше (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Юлия Любченко

Алена Омаргалиева, как и многие другие украинские женщины, была вынуждена поехать с ребенком за границу и строить там новую жизнь.

О своем опыте проживания в Польше в интервью для РБК-Украина (проект Styler) рассказывает певица.

Алена Омаргалиева рассказала, как жила в Польше во время войны

Как оказалось, Алена даже не советовалась с Тамерланом, прежде чем вывезти совместного ребенка за границу, а именно в Польшу.

"Мы не общались с мужем перед отъездом, на это действительно не было времени. Тамерлан сделал все, что должен сделать настоящий мужчина: он организовал нам с сыном безопасное место, а сам вернулся защищать родной город, родную страну. Я им очень горжусь", - рассказывает певица.

&quot;Не общались с мужем перед отъездом&quot;: украинская певица рассказала о жизни за границей

Алена Омаргалиева рассказала об опыте жизни в Польше (фото:пресс-служба артистки)

Помимо этого, звезда рассказала о том, заметила ли она разницу в ценах.

И как оказалось, цены на проживание и продукты в Украине и Польше почти не отличаются - это подтверждает Омаргалиева, которая некоторое время жила там с сыном.

"Мне показалось, что почти все одинаково. Конечно, мы не сравниваем с вами сейчас заработные платы, но цены не существенно отличаются", - сравнивает уровень жизньи в двух странах певица.

Раньше мы рассказывали, как украинский телеведущий посмеивался над Потапом.

Также читайте, как выглядит шикарное здание Жени Кота и его жены под Киевом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса Певица
NEWS
Ротация на Банковой. Зеленский устроил перестановки в СНБО и ОП: кто потерял кресла
Ротация на Банковой. Зеленский устроил перестановки в СНБО и ОП: кто потерял кресла