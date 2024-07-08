"Не просто черговий злочин": Вакарчук емоційно відреагував на удар по "Охматдиту"

Як "Океан Ельзи" прокоментували обстріл дитячої лікарні

"100 тисяч грн для дитячої лікарні "Охматдит" від "Океан Ельзи" та Святослава Вакарчука", - йдеться у пості виконавців.

У коментарях прихильники вже встигли відреагувати на такий вчинок. Вони подякували зіркам за гідний приклад:

"Якби всі депутати так доєдналися, а то вони не в змозі"

"Дякуємо, "Океане"! Це хороший приклад!"

"Дякуємо, Святославе!".

Пост артистів на підтримку "Охматдита" (Фото: facebook.com/okeanelzyofficial)

Окрім того, у своєму блозі лідер "Океанів" також висловився про російський терор в Україні. Вакарчук зауважив, що обстріл дитячої лікарні - ще один доказ того, що для ворога "не існує ніяких меж і поняття чогось людського".

"Обстріл хворих дітей в лікарні - це не просто черговий злочин тих, хто давно вже перейшов за межі людського. Це прямий доказ усім тим, хто сподівається умиротворити ворога - для нього не існує меж, не існує жодних законів і заборон. Діяти разом, щодня. Кожному і всім. Разом!" - зазначив артист.

Вакарчук висловився про атаку росіян по дитячій лікарні (Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Що відомо про удар по "Охматдиту"

Внаслідок обстрілу окупантами Києва у понеділок, 8 липня, була зруйнована будівля однієї з найбільших дитячих українських лікарень.

Вже відомо про двох загиблих на території медичної установи. Після розбирання завалів вручну буде також задіяна важка техніка. Стосовно того, скільки людей може бути під завалами, поки зрозуміти складно. Для пошуку тих, хто вижив, будуть залучені службові собаки.

Крім того, продовжується пошук нового приміщення для медиків та пацієнтів.

На території лікарні продовжують розбирати завали (Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)