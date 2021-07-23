"Не могу ломать себе мозг": блогерша показала свою ненависть к украинскому языку (видео)

В ТикТок школьница под псевдонимом MAIDIE заявила, что терпеть не может читать книги на украинском языке, поскольку они "ломают ей мозг".
Видео она опубликовала в соцсети.
Кроме того, русскоязычные книги она читает с радостью.
В частности, речь идет именно о староукраинский язык. Каким образом именно на этом диалекте изложенные учебники, по которым блогера готовится к сдаче ВНО.
"Я не понимаю староукраинском и не могу ломать себе мозг неизвестными мне словами, но мне надо их читать хотя бы ради ВНО", - пишет девушка.
@maidiee
клянусь, я обожаю читать, но только не на этом языкеrunning away is easy - Khalil DaTerra
В комментариях сторонник украинского языка нелестно отозвались о блогере.
Также кто-то из пользователей порекомендовал девушке прочитать произведение сокращено. Однако, она ответила, что на ВНО его надо знать полностью, поэтому так нельзя.
Аудитория блогера объяснила ей, что на староукраинском языке писали летописи, но не "Энеиду" и диалектизмы не является признаком этого языка.
Ранее мы сообщали, что киевская блогера Анастасия Польских обозвала украинский язык мерзкой. Однако, через несколько дней она надела вышиванку и решила извиниться.
Также студентка из Харькова нецензурно высказался об украинском языке.