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Украинский язык уже не "мерзкий": скандальная блогерша из Киева надела вышиванку и извинилась (фото)

Новина українською →
Киев, Суббота 17 июля 2021 19:05
Украинский язык уже не "мерзкий": скандальная блогерша из Киева надела вышиванку и извинилась (фото) Коллаж РБК-Украина: блогер из Киева высказалась об украинском языке
Автор: Тетяна Самарук

Киевская блогерша Анастасия польских, которая недавно обозвала украинский язык " мерзким", решила извиниться.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Так, извиниться девушка решила лишь после того, как ее уволили с работы.

В своем сообщении она обратилась к украинцам и прикрепила фото в вышиванке.

Девушка пытается убедить пользователей сети, что ее слова якобы были вырваны из контекста. Мол, именно поэтому они "взорвали интернет и СМИ".

Украинский язык уже не &quot;мерзкий&quot;: скандальная блогерша из Киева надела вышиванку и извинилась (фото)Фото: блогерша из Киева высказалась об украинском языке (instagram.com/a_polskih)

Также блогер говорит, что среди ее подписчиков есть "патриоты", которые любят Украину только на словах, а на деле – обижают ребят - защитников, попытки восстановить целостность Украины и пытаются разделить народ.

Кроме того, девушка пишет что своим сообщением она хотела показать сепаратистам насколько патриотичен украинский народ.

"И если вдруг Путин посмеет захватить новые территории, то украинцы выступят на защиту своей родины! Слава Украине", - эмоционально завершила сообщение киевлянка.

Интересно, что комментарии к сообщению девушка выключила, видимо, чтобы "хейтеры" снова не начали ее оскорблять.

Как известно, руководство IT-компании в Киеве, где работала девушка, не разделяют ее взглядов. После этого они решили уволить Анастасию с работы.

Украинский язык уже не &quot;мерзкий&quot;: скандальная блогерша из Киева надела вышиванку и извинилась (фото)Украинский язык уже не &quot;мерзкий&quot;: скандальная блогерша из Киева надела вышиванку и извинилась (фото)Украинский язык уже не &quot;мерзкий&quot;: скандальная блогерша из Киева надела вышиванку и извинилась (фото)
Фото: блогерша из Киева высказалась об украинском языке (instagram.com/a_polskih)

Ранее мы сообщали что дочь судьи Печерского суда извинилась за свое скандальное видео с грубыми высказываниями в адрес украинцев и заявлением о Крыме, а также записала новый ролик с оправданиями.

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