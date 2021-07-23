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"Не можу ламати собі мозок": блогерка показала свою ненависть до української мови (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У ТікТок школярка під псевдонімом MAIDIE заявила, що терпіти не може читати книги українською мовою, оскільки вони "ламають їй мозок".

Відео вона опублікувала у соцмережі.

Окрім того, російськомовні книги вона читає з радістю.

Зокрема, мова йде саме про староукраїнську мову. Якимось чином саме на цьому діалекті викладені підручники, за якими блогерка готується до здачі ЗНО.

"Я не розумію староукраїнською і не можу ламати собі мозок невідомими мені словами, але мені треба їх читати хоча б заради ЗНО", – пише дівчина.

@maidiee

клянусь, я обожаю читать, но только не на этом языке

running away is easy - Khalil DaTerra

У коментарях прихильник української мови невтішно відгукнулися про блогерку.

Також хтось із користувачів порекомендував дівчині прочитати твір скорочено. Однак, вона відповіла, що на ЗНО його треба знати повністю, тому так не можна.

Аудиторія блогерки пояснила їй, що староукраїнською мовою писали літописи, але не "Енеїду" та діалектизми не є ознакою цієї мови.

Раніше ми повідомляли, що київська блогерка Анастасія Польських обізвала українську мову мерзенною. Однак, через кілька днів вона одягла вишиванку та вирішила вибачитися.

Також студентка з Харкова нецензурно висловилась про українську мову.

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