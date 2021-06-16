Студентка из Харькова нецензурно высказалась об украинском языке: реакция разъяренной сети (видео)
Студентка Харьковского национального педагогического университета имени Григория Сковороды нецензурно выразилась об украинском языке
Видео опубликовали в Facebook-сообществе "Мова на часі".
Соответствующее видео девушка опубликовала на своей странице Instagram, но позже удалила.
"Пишу курсовую работу на е***ом украинском языке, и понимаю, что власть меня ущемляет и мои права", - пожаловалась девушка.
Девушка возмущается, почему она не может в Украине писали курсовую работу на русском языке.
"Почему это я не могу писать свою научную работу на русском? Разве на украинском это будет более информативно? Если так нравится украинский - берите и переводите. Почему вы насилуете меня, мою психику и нервы", - удивляется девушка.
В комментарии к видео девушка написала, что она понимает ученых, которые уехали из страны. Потому что их, написанные на русском языке научные работы оказываются недействительными в Украине.
По словам девушки, она работает на "скорой", и там ее заставляют разговаривать на украинском. Кроме того, она сказала, что ломаный украинский в их магазинах им не нравится слышать. Также тех, кто хочет, чтобы на украинском разговаривали люди, которые ее не знают, она назвала "сомнительными патриотами".
Кроме того, организация "Мова на часі" призвала языкового омбудсмена, и Харьковский Центр скорой помощи, где работает девушка, немедленно отреагировать на ее поведение.
В комментариях пользователи пишут, что за такие высказывания ее нужно депортировать із страны. Также отмечают, что таким людям не место в Украине.
- Почему они так выражаются? Что побуждает их? Сколько стоят такие вещи? Ведь завтра - послезавтра будет - "ой, извините, это и я, и не я"
- Человек просто ненавидит украинский язык так сильно, что готов даже на английском писать работу, лишь бы не на украинском
- И кто-то поверит, что вот это неразумное существо пишет научную работу? За оскорбление государственного языка надо наказывать таких подонков
- Что это "существо" делает в Украине. Оно заняло чье-то место и учится в украинском вузе. Вот себе позволяет своим отвратительным ртом такое говорить, тем более писать
- Одного не понимаю, как, этакое, может учиться в престижном украинском университете.
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