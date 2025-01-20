"Не могла дивитися без сліз": "Міс Україна" розповіла, через що комплексувала в дитинстві

20-річна красуня зазначила, що раніше в неї було чимало комплексів, особливо в підлітковому віці.

"Дитинство - це час, коли формується наша особистість, і, безсумнівно, перехідний вік майже завжди супроводжується комплексами. У мене їх було чимало, і, що найприкріше, більшість із них виникли через слова інших людей", - наголосила Мельниченко.

За словами "Міс Україна", з часом їй вдалося впоратися з комплексами.

"Зовні я могла здаватися впевненою, але це часто був лише образ. І з часом я зрозуміла важливу річ: комплекси - це не вирок, їх можна або прийняти, як свою унікальність, або виправити. Наприклад, коли я не могла дивитися на свої зуби без сліз, я поставила брекети, а коли мене не влаштовувало відображення в дзеркалі, я почала активно займатися спортом", - зазначила дівчина.

Потім вона усвідомила, що деякі особливості своєї зовнішності, через які вона комплексувала, навпаки, стали її родзинкою.

"Деякі речі варто не змінювати, а полюбити. Одним із таких прикладів стали мої веснянки. У дитинстві це вважалося недоліком, і я навіть намагалася їх вивести, але з часом зрозуміла, що це не недолік, а моя родзинка", - наголосила Марія Мельниченко.

Нині, коли веснянки стали трендом, "Міс Україна-2024" отримує безліч компліментів.

"Тепер я обожнюю свої веснянки, іронія в тому, що сьогодні вони в тренді і їх навіть домальовують заради краси. Я постійно отримую компліменти та щиро вдячна собі, що знайшла цю внутрішню гармонію", - підсумувала вона.

Міс Україна-2024" (фото: instagram.com/melnychenko____)

Що відомо про Марію Мельниченко

Дівчині 20 років. Вона студентка 4-го курсу Державного Податкового Університету (м. Ірпінь), вивчає фінанси.

10 років Мельниченко займалася бально-спортивними танцями.

Близько двох років працює у сфері моделінгу.

Захоплюється зимовими видами спорту: катається на лижах і сноуборді, а також регулярно займається спортом, зокрема, нещодавно відкрила для себе теніс. Також відвідує заняття з хілс - виду танцю, який виконують на високих підборах.

Марія активно підтримує військові збори та благодійні ініціативи.

5 грудня 2024 року Мельниченко перемогла в конкурсі "Міс Україна".

Вона представить нашу країну на 72-му конкурсі "Міс Світу", який відбудеться в лютому-березні 2025 року.

Марія Мельниченко (фото: instagram.com/melnychenko____)