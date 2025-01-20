"Міс Україна" зізналася, що буде робити, якщо на "Міс Світу" допустять представницю Росії

Володарка титулу "Міс Україна-2024", 20-річна киянка Марія Мельниченко, яка виступить на міжнародному конкурсі Miss World ("Міс Світу"), розповіла, що вона буде робити в разі, якщо на цей або подібні конкурси допустять представницю РФ.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

"Якби так склалося, що представниці країни-агресора отримали допуск, я б однозначно взяла участь у конкурсі", - чесно зізналася українка.

Водночас вона зазначила, що категорично проти участі представниць РФ у подібних конкурсах. До слова, минулого року на "Міс світу" не було представниць цієї країни.

"Я категорично не підтримую участі країни-агресора в міжнародних конкурсах, адже на власні очі бачу війну на рідній землі, смерть і руйнування. "Міс Світу" - це платформа, яка має об'єднувати, надихати та стояти за справедливість, а не ігнорувати реальність", - наголосила Мельниченко.

Також дівчина розповіла, що конкурси краси зараз слугують платформою, щоб нагадати про війну в Україні та боротьбу українців.

"Моєю метою, як і цьогоріч, було б не просто представити красу і силу України, а й голосно заявити про нашу боротьбу, про правду, про мужність українських жінок, які, можливо, колись теж мріяли взяти участь у конкурсах краси, проте сьогодні захищають нашу країну на фронті", - підкреслила дівчина.

"Як представниця України, я зроблю все можливе, щоб на міжнародній арені розповісти світові про нашу війну, про те, що українські жінки - це героїні, які заслуговують на повагу та підтримку", - підсумувала 20-річна киянка.

"Міс Україна" Марія Мельниченко (фото: instagram.com/melnychenko____)

Що відомо про конкурс "Міс Україна"

Конкурс "Міс Україна" був заснований 1991 року. На ньому обирають найкрасивішу дівчину, яка потім представляє Україну на міжнародному рівні.

5 грудня 2024 року в Києві відбувся конкурс краси "Міс Україна-2024", який уперше від початку повномасштабної війни провели наживо. До цього захід кілька років проводили онлайн через повномасштабне вторгнення.

18 учасниць мали показати себе з найкращого боку під час чотирьох виходів. Кожен із них мав особливу назву: "Перфоманс на воді", "Гончарний всесвіт", "Світло і технології" та "Дзеркальний фінал".

За словами організаторів, "Міс Україна" тепер не просто демонструє красу, а стає платформою для підтримки українських жінок, які захищають Україну.