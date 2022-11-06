"Не міг залишатися осторонь": хто купив Rolls-Royce Андрія Данилка, який належав Фредді Мерк'юрі

На аукціоні в Лондоні пустили з молотка унікальний Rolls-Royce Андрія Данилка - модель Silver Shadow 1974 року випуску раніше належала Фредді Мерк'юрі, вокалісту культового гурту Queen. Новим власником авто став бізнесмен із Харкова, який "не міг залишатися осторонь".

Про це розповів сам підприємець у своєму Instagram .

Зазначимо, що виручені з продажу ретро автомобіля кошти - 250 тисяч фунтів стерлінгів або близько 11 мільйонів гривень - Данилко направить на створення сучасного центру реабілітації та протезування в Україні.

Причому йдеться про всю суму - вперше аукціонний будинок Sotheby' вирішив не брати свої 15% з реалізації лота, як це зазвичай буває.

Попри свій майже 50-річний вік Rolls-Royce, машина в чудовому стані. Так, зізнавався раніше артист, на машині Мерк'юрі він навіть жодного разу і не їздив. А ось фронтмен Queen, який помер у 1991 році, колесив на ній до останніх днів життя.

Тепер машина належить харківському бізнесменові Володимиру Носову, який займається криптовалютою та спеціалізується на блокчейні.

Підприємець з Харкова Володимир Носов на благодійному аукціоні купив лот Андрія Данилка - Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі (фото: скріншот instagram.com/stories/wbt.nosov)

Висловлюючись про благодійний лот на аукціоні, він уточнив, що всі кошти підуть на створення ультрасучасного центру реабілітації та протезування Superhumans Center, який розпочне свою роботу на початку 2023 року.

"Що я можу сказати? Я не можу залишатися осторонь і ставлю рівень, бо зараз кожен українець - це рівень", - пише підприємець.

Відео: харківський підприємець Володимир Носов купив на благодійному аукціоні Rolls-Royce Андрія Данилка, який належав Фредді Мерк'юрі

Володимир Носов (фото: facebook.com / Volodymyr Nosov)

Який виглядає цей Rolls-Royce

Rolls-Royce Silver Shadow, що належав Фредді Мерк'юрі (фото: rmsothebys.com)