У Лондоні продали авто Фредді Мерк’юрі, яке виставив на аукціон Андрій Данилко: неймовірна сума

Український артист Андрій Данилко продав на аукціоні унікальний автомобіль - Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску. Машина належала Фредді Мерк’юрі.

Про це повідомили на сторінці ультрасучасного центру реабілітації постраждалих від війни для дорослих та дітей "Superhumans" у Facebook .

Аукціон Sotheby’s відбувся 5 листопада у Лондоні. Машину придбали за 250 тисяч фунтів стерлінгів (284 тисячі доларів або 11 мільйонів гривень).

Усі кошти Данилко передасть на створення сучасного центру реабілітації та протезування в Україні.

Зазначається, що завдяки артисту у центрі пацієнти почуватимуться рок-зірками.

"Неймовірна сума, дуже щедрий донейшн, суттєва підтримка для нашої клініки, і - суттєвий внесок у віру у світлих людей. Ми вдячні Андрієві Данилку невимовну кількість разів. Тепер, завдяки йому, у наших стінах битиметься частина енергії легендарної Queen", - йдеться у повідомленні.

На аукціоні продали автомобіль Андрія Данилка Rolls-Royce (facebook.com/Superhumans.Center)

Чим унікальний автомобіль

Автомобіль Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску. Зазначається, що саме на цій автівці фронтмен культового гурту Queen Фредді Мерк’юрі їздив до останніх днів життя.

Важливо, що вперше аукціонний дім не братиме свій відсоток, як це буває зазвичай, а всі 100% коштів, виручених за авто, перерахують на благодійну мету.

На аукціоні продали автомобіль Андрія Данилка Rolls-Royce (facebook.com/Superhumans.Center)