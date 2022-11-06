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"Не мог оставаться в стороне": кто купил Rolls-Royce Андрея Данилко, принадлежавший Фредди Меркьюри

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Воскресенье 06 ноября 2022 19:02
"Не мог оставаться в стороне": кто купил Rolls-Royce Андрея Данилко, принадлежавший Фредди Меркьюри Коллаж РБК-Украина: кто купил выставленный на аукцион Андреем Данилко авто Фредди Меркьюри
Автор: Владимир Костырин

На аукционе в Лондоне пустили с молотка уникальный Rolls-Royce Андрея Данилко - модель Silver Shadow 1974 года выпуска раньше принадлежала Фредди Меркьюри, вокалисту культовой группы Queen. Новым владельцем авто стал бизнесмен из Харькова, который "не мог оставаться в стороне".

Об этом рассказал сам предприниматель в своем Instagram.

Отметим, что вырученные с продажи ретро автомобиля средства - 250 тысяч фунтов стерлингов или около 11 миллионов гривен - Данилко направит на создание современного центра реабилитации и протезирования в Украине.

Причем речь идет о всей сумме - впервые аукционный дом Sotheby' решил не брать свои 15% с реализации лота, как это обычно бывает.

Несмотря на почти 50-летний возраст Rolls-Royce, машина в прекрасном состоянии. Так, признавался ранее артист, на машине Меркьюри он даже ни разу и не ездил. А вот фронтмен Queen, скончавшийся в 1991 году, колесил на ней до последних дней жизни.

Теперь машина принадлежит харьковскому бизнесмену Владимиру Носову, который занимается криптовалютой и специализируется на блокчейне.

&quot;Не мог оставаться в стороне&quot;: кто купил Rolls-Royce Андрея Данилко, принадлежавший Фредди Меркьюри

Предприниматель из Харькова Владимир Носов на благотворительном аукционе купил лот Андрея Данилко - Rolls-Royce Фредди Меркьюри (фото: скриншот instagram.com/stories/wbt.nosov)

Высказываясь о благотворительном лоте на аукционе, он уточнил, что все средства пойдут на создание ультрасовременного центра реабилитации и протезирования Superhumans Center, который начнет свою работу в начале 2023 года.

"Что я могу сказать? Я не могу оставаться в стороне и задаю уровень, потому что сейчас каждый украинец - это уровень", - пишет предприниматель.

Видео: харьковский предприниматель Владимир Носов купил на благотворительном аукционе Rolls-Royce Андрея Данилко, который принадлежал Фредди Меркьюри

&quot;Не мог оставаться в стороне&quot;: кто купил Rolls-Royce Андрея Данилко, принадлежавший Фредди Меркьюри

Владимир Носов (фото: facebook.com / Volodymyr Nosov)

Как выглядит этот Rolls-Royce

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Rolls-Royce Silver Shadow, принадлежавший Фредди Меркьюри (фото: rmsothebys.com)

Напомним, ранее Андрей Данилко отмечал, что купленный им автомобиль Rolls-Royce, который принадлежал солисту Queen, не ввозил в Украину из-за проблем с растаможкой, и все годы оплачивал место на парковке в Лондоне.

А также перед этим мы писали, что с молотка пустил свой редчайший спорткар Дмитрий Комаров, чтобы помочь защитникам Украины.

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