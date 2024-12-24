"Не хочу чути цю ахінею". Крупін зізнався, з якою жінкою ніколи не почне стосунки

Український співак Міша Крупін прокоментував тему особистого життя. Зокрема, він зізнався, що стає для нього "червоним прапорцем", аби не починати стосунки із жінкою.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на програму "Тур зірками" на YouTube пише про це детальніше.
Виконавець зізнається, що не піде на друге побачення із жінкою, яка захоплюється Таро, астрологією і чимось подібним. Для нього це нецікаво і неприпустимо.
"Для мене червоний прапорець, коли жінка займається Таро, нумерологією, оце все. Ні, чути цю ахінею про ретроградний Меркурій, Марс в опозиції, Венеру в десь там - мені це не цікаво просто", - пояснює знаменитість.
Що ж стосується побутових питань, то, на думку артиста, жінка не має прибирати і готувати. Однак є моменти, які, як підкреслює Міша, можуть відлякати його потенційну обраницю.
"Я вважаю, що жінка не має прибирати і готувати. Якщо чесно, я можу сказати, що може відштовхувати жінку від мене в побуті. Це, наприклад, те, що я можу прокинутись о 2-й ночі, грати на гітарі, на скрипці, писати пісні. Зі мною складно в побуті", - каже Міша.
У мережі немає багато інформації на цю тему. Проте відомо, що у минулому зірка був у шлюбі. Від попередніх стосунків він має сина Давида, а також доньку, про яку музикант вкрай рідко говорить на публіці.
Син українця раніше мешкав у РФ, проте коли йому виповнилося 16 років, він перебрався жити до Ізраїлю. Наразі хлопець служить в ізраїльській армії та планує пов'язати своє життя із військовою справою.
Восени цього року Крупін заявляв про свої нові стосунки, які тривали недовго. У жовтні він розповідав, що його серце більше не самотнє. Проте завершити роман довелося через те, що обоє знаходилися на відстані: Крупін був у рідному Харкові, а його колишня кохана жила у Києві. Така ситуація не пішла їм на користь, тому вони прийняли подібне рішення.
Раніше Міша Крупін відверто висловився про зрадника Юрія Бардаша.
Також Крупін після заяви про добровільну мобілізацію пояснив, чому ще не служить.