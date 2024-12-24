"Не хочу чути цю ахінею". Крупін зізнався, з якою жінкою ніколи не почне стосунки

Що говорить Крупін

Виконавець зізнається, що не піде на друге побачення із жінкою, яка захоплюється Таро, астрологією і чимось подібним. Для нього це нецікаво і неприпустимо.

"Для мене червоний прапорець, коли жінка займається Таро, нумерологією, оце все. Ні, чути цю ахінею про ретроградний Меркурій, Марс в опозиції, Венеру в десь там - мені це не цікаво просто", - пояснює знаменитість.

Що ж стосується побутових питань, то, на думку артиста, жінка не має прибирати і готувати. Однак є моменти, які, як підкреслює Міша, можуть відлякати його потенційну обраницю.

"Я вважаю, що жінка не має прибирати і готувати. Якщо чесно, я можу сказати, що може відштовхувати жінку від мене в побуті. Це, наприклад, те, що я можу прокинутись о 2-й ночі, грати на гітарі, на скрипці, писати пісні. Зі мною складно в побуті", - каже Міша.

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Що відомо про особисте життя Міші Крупіна

У мережі немає багато інформації на цю тему. Проте відомо, що у минулому зірка був у шлюбі. Від попередніх стосунків він має сина Давида, а також доньку, про яку музикант вкрай рідко говорить на публіці.

Син українця раніше мешкав у РФ, проте коли йому виповнилося 16 років, він перебрався жити до Ізраїлю. Наразі хлопець служить в ізраїльській армії та планує пов'язати своє життя із військовою справою.

Восени цього року Крупін заявляв про свої нові стосунки, які тривали недовго. У жовтні він розповідав, що його серце більше не самотнє. Проте завершити роман довелося через те, що обоє знаходилися на відстані: Крупін був у рідному Харкові, а його колишня кохана жила у Києві. Така ситуація не пішла їм на користь, тому вони прийняли подібне рішення.