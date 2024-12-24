"Не хочу слышать эту ахинею". Крупин признался, с какой женщиной никогда не начнет отношения

Что говорит Крупин

Исполнитель признается, что не пойдет на второе свидание с женщиной, которая увлекается Таро, астрологией и чем-то подобным. Для него это неинтересно и недопустимо.

"Для меня красный флажок, когда женщина занимается Таро, нумерологией, вот это все. Нет, слышать эту ахинею про ретроградный Меркурий, Марс в оппозиции, Венеру в где-то там - мне это не интересно просто", - объясняет знаменитость.

Что же касается бытовых вопросов, то, по мнению артиста, женщина не должна убирать и готовить. Однако есть моменты, которые, как подчеркивает Миша, могут отпугнуть его потенциальную избранницу.

"Я считаю, что женщина не должна убирать и готовить. Если честно, я могу сказать, что может отталкивать женщину от меня в быту. Это, например, то, что я могу проснуться в 2 часа ночи, играть на гитаре, на скрипке, писать песни. Со мной сложно в быту", - говорит Миша.

скриншоты из интервью скриншоты из интервью

Что известно о личной жизни Миши Крупина

В сети нет много информации на эту тему. Однако известно, что в прошлом звезда был в браке. От предыдущих отношений он имеет сына Давида, а также дочь, о которой музыкант крайне редко говорит на публике.

Сын украинца ранее жил в РФ, однако когда ему исполнилось 16 лет, он перебрался жить в Израиль. Сейчас парень служит в израильской армии и планирует связать свою жизнь с военным делом.

Осенью этого года Крупин заявлял о своих новых отношениях, которые длились недолго. В октябре он рассказывал, что его сердце больше не одиноко. Однако завершить роман пришлось из-за того, что оба находились на расстоянии: Крупин был в родном Харькове, а его бывшая возлюбленная жила в Киеве. Такая ситуация не пошла им на пользу, поэтому они приняли подобное решение.