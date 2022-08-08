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"Не гарантирует условий безопасности": под Львовом родителей школьников просят подписать странный документ

Родители львовских школьников возмущены (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине с 1 сентября начнется очное обучение в относительно безопасных регионах. Новый учебный год начнется для детей в условиях военного времени. Уже сейчас некоторые родители начали получать документы, в которых сказано, что школа не гарантирует безопасность ребенка в ней.

Об этом рассказала одна из мам Львовской области в группе "Родители SOS" в Facebook.

Детали истории

Женщина сообщила, что в Стрыйском районе в школе ей выдали такой листочек и его необходимо подписать.

"Доброй ночи, скажите пожалуйста, вам в школах тоже дают такой листик на подпись? Львовская обл. Стрыйский р-н", - написала она.

В бланке под названием "Информированное согласие родителей" нужно подтвердить, что родители соглашаются, что учебное заведение "не гарантирует безопасные условия пребывания моего ребенка в ЗЗСО I-II ст".

В школах Львовской области родителям школьников выдают на подпись документ (Facebook)

Реакция родителей

В комментариях сразу же отреагировали украинцы. Некоторые считают, что в документе сказано, что школа не гарантирует безопасность в основном здании при воздушной тревоге, и занятия в этот период будут в подвальном помещении.

  • Я б не підписувала, це просто жах, як це не гарантують безпеку дітей?!тоді навіщо відкривати школи?!
  • Про які школи мова? Ніяких шкіл не може бути!!!
  • Как и говорил в посте онлайн/офлайн - пойдут писульки о снятии ответственности. Даже вангой не надо быть, чтобы понимать что дно будут пробивать по полной.
  • Якщо нам в школі дадуть таку писульку - не буду підписувати. Це суперечить закону.

Читайте также, в каких городах дети точно не пойдут в школы 1 сентября, а будут учиться онлайн.

Мы также писали, как будут учиться дети в других городах Украины - Киеве, Сумах, Львове, Ивано-Франковске и так далее.

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