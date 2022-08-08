"Не гарантує умов безпеки": під Львовом батьків школярів просять підписати дивний документ

Деталі історії

Жінка повідомила, що в Стрийському районі в школі їй видали такий листочок і його необхідно підписати.

"Доброї ночі, скажіть будь ласка, вам в школах теж дають такий листочок на підпис? Львівська обл. Стрийський р-н", - написала вона.

У бланку під назвою "Інформована згода батьків "потрібно підтвердити, що батьки погоджуються, що навчальний заклад"не гарантує безпечні умови перебування моєї дитини в ЗЗСО I-II ст".

У школах Львівської області батькам школярів видають на підпис документ (Facebook)

Реакція батьків

У коментарях відразу ж відреагували українці. Деякі вважають, що в документі сказано, що школа не гарантує безпеку в основній будівлі при повітряній тривозі, і заняття в цей період будуть в підвальному приміщенні.