"Не давала порад". Фіналістка Нацвідбору відверто прокоментувала роботу з Кароль

Що сказала артистка

Зокрема, Наталія Шевченко (справжнє ім'я співачки) зазначила, що Тіна не давала їй рекомендацій щодо змін у конкурсній пісні.

"Мені Тіна не давала порад щодо змін. Їй сподобалась моя композиція і в неї не було ніяких правок. Але я самостійно змінювала композицію, я переслуховувала та переписувала вокал, бо попередній запис був з торішнім вокалом, я давно записувала цю пісню і мені захотілося звучати по-новому, саме так, як я це відчуваю зараз", - сказала вона.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Що стосується трека, про який йдеться, то боротися за можливість представляти Україну на "Євробаченні-2025" Абіє буде з композицією "Дім". Вона розповідала про те, що у цій пісні - її особиста історія, яка водночас стосується багатьох людей.

Музична робота присвячена жінці - жінці як дому, першому дому для нового життя у тому значенні, що дім - це і є жінка.

"Чому жінка і чому я хочу про це говорити? Тому що мене захоплює сила жінок і тому один з моїх меседжів: сила немає гендеру. Я часто зустрічаю жінок, які продовжують боротьбу, на плечі яких під час повномасштабного вторгнення лягло дуже багато, і вони фактично заміняють вдома і маму, і тата. І стають всім для своїх дітей", - пояснювала Шевченко.

"Вони народжують, вони дають нові життя, дають освіту. І повністю організовують весь побут самотужки. Тому я б хотіла підтримати всіх жінок. А ще один з меседжів це те, що я проти насильства. Мене обурює насильство, за статистикою 70% жінок, це ще за неоновленими даними, постраждали від насильства в Україні. Це дуже сумна статистика", - також додала вона.

Абіє (фото: instagram.com/abiye.official)

Нагадаємо, Нацвідбір на "Євробачення-2025" відбудеться вже незабаром - 8 лютого. Конкурсанти виступлять на сцені, і після цього буде проведено голосування, яке дозволить дізнатися, хто ж поїде представляти Україну на музичний захід у Швейцарії.

До слова, послухайте всі пісні фіналістів, а також дізнайтеся імена ведучих Нацвідбору.