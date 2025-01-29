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Ziferblat назвали свій топ-6 нових артистів в українському шоу-бізнесі

Середа 29 січня 2025 22:00
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Ziferblat назвали свій топ-6 нових артистів в українському шоу-бізнесі Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)
Автор: Іванна Пашкевич

Гурт Ziferblat, який є одним з фаворитів цьогорічного Нацвідбору на Євробачення, поділилися, кого з нових артистів вважають оригінальними, і хто, на їхню думку, стане ковтком свіжого повітря в українському шоубізі.

Про це учасники колективу розповіли в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler).

Так, зі слів Валентина, українська музика наразі сильна як ніколи. Він сподівається, що цю планку вдасться втримати надовго.

"Бо, на жаль, досвід показує, що в розвитку української культури були перерви. І під час мого життя їх вже було дві чи три", - сказав артист.

Серед нових артистів Валентин виділив Кажанну, зазначивши, що за її кар’єру переймається як за свою.Ziferblat назвали свій топ-6 нових артистів в українському шоу-бізнесіКажанна (фото: instagram.com/kazhanna_)

Також музикант відзначив співачку Kler, і додав, що нам є ким пишатися.Ziferblat назвали свій топ-6 нових артистів в українському шоу-бізнесіKler (фото: instagram.com/kler_lera)

А ось Даниїл каже, що потрібно перестати розділяти шоу-бізнес та просто музичних виконавців.

"Це має бути одним цілим. Їх багато. У сучасному світі кризи жанрів та мелодій я оцінюю ще й візуальний прояв артиста/артистки", - поділився учасник Ziferblat.

З останнього, говорить він, йому припали до душі temstime, Kler та “Слухай Сашу”.Ziferblat назвали свій топ-6 нових артистів в українському шоу-бізнесі

Ziferblat назвали свій топ-6 нових артистів в українському шоу-бізнесі(temstime, Kler та “Слухай Сашу” (фото: соцмережі артистів)

А от у плейлисті Федора такі виконавці як Blooms Corda, ONUKA та Євгеній Дубовик.Ziferblat назвали свій топ-6 нових артистів в українському шоу-бізнесі

Ziferblat назвали свій топ-6 нових артистів в українському шоу-бізнесі

Ziferblat назвали свій топ-6 нових артистів в українському шоу-бізнесіBlooms Corda, ONUKA, Євгеній Дубовик (фото: соцмережі артистів)

"Радію, що в нас є багато оригінальних артистів, і з кожним роком їх все більше", - зазначив музикант.

До слова, раніше Ziferblat висловилися про Кондратюка, який їх публічно розкритикував.

Також фіналістка Нацвідбору назвала головний меседж, який має показати Україна на "Євробаченні-2025".

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