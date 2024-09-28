"Не було моїм рішенням": Положинський висловився про службу та військові виплати

Олександр Положинський про службу

Музикант зазначив, що залишається у лавах ЗСУ, але нині він служить на радіо. У квітні цього року чоловік став радіоведучим на "Армія FM" - державній військовій радіостанції України, де веде програму "Вечірній По". Сам Олександр каже, що рішення про переведення на радіо було не його.

"Повертаючись до моєї служби на "Армія ФМ", я скажу відверто, це не було моїм рішенням. Тим більше я не хотів служити на радіо. І якби мені у травні 2022 року сказали, що ти йдеш до лав ЗСУ, щоб у результаті бути ведучим на військовому радіо, то я не впевнений, чи захотів би іти до лав ЗСУ лише заради цього. Але якщо керівництво приймає таке рішення і дає таке завдання, то я його виконую", - пояснив він.

"Люди дуже часто приписують публічним людям якісь хитрощі, договорняки та інші мутки, яких насправді немає. Публічним людям більше дістається. Ще не варто списувати з рахунку, що ворожі сили потужно сприяють суперечкам всередині нашого суспільства. Тому замість того, щоб їх підігрівати, ми маємо стримувати емоції", - додав захисник.

Артист висловився про службу (Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Положинський також висловився про військові виплати, які отримує від держави.

"Мені недостатньо цих грошей. Але я крім грошового забезпечення військовослужбовця ще й отримую роялті за свою творчість. І це дає мені можливість покривати всі власні потреби й ще й багато донатити", - чесно зізнався музикант.

Що відомо про військову службу Положинського

У лютому 2022 року він підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. У травні того ж року почав служити у 47-му батальйоні, який пізніше став 47-м штурмовим полком і 47-ю окремою механізованою бригадою. Влітку 2022 року став командиром відділення.

Положинський наразі є радіоведучим (Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Після восьми місяців служби у співака почалися проблеми зі здоров'ям. У лютому минулого року він прибув до Києва у відрядження, де допомагав військовослужбовцям бригади дистанційно. А в листопаді його остаточно перевели до іншої військової частини.

Як вже зазначалося вище, згодом артист зайняв посаду радіоведучого.