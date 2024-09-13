Положинський поділився відео на пісню, яку записав з іконою української музики
Ексфронтмен гурту "Тартак", військовослужбовець Олександр Положинський записав спільну пісню з легендарним Тарасом Петриненком, який по праву вважається іконою української музики. Відверта композиція отримала назву "Час".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кліп, що опублікований на YouTube-каналі Положинського.
Як народилася пісня "Час"
За словами Олександра, влітку минулого року відомий саундпродюсер Віталій Телезин запропонував йому записати в нього одну зі своїх пісень. Однак на той час Положинський не мав на думці жодної творчої ідеї, яка би пасувала для цієї пропозиції.
"Однак в квітні цього року народилася пісня, яка як мені здавалося, мала би Віталію сподобатися. Та була одна проблема - я не був певен, що зможу заспівати приспів так, як би мені хотілося. І головне - я погано собі уявляв, хто би міг так заспівати", - говорить він.
Однак згодом артист натрапив на пісню Тараса Петриненка "Червоний Вітер".
"Слухаючи її, я раптом збагнув, кого маю запросити до співпраці. З паном Тарасом ми знайомі ще з фестивалю "Червона Рута" 1997 року, я його певним чином вважаю одним із хрещених батьків моєї професійної карʼєри, тож сподівався, що пан Тарас не відмовиться від пропозиції разом заспівати. Але спочатку я озвучив ідею та показав пісню Телезіну. Віталій все одобрив, пан Тарас теж дав свою згоду - як він сказав, з поваги до мене, - і ми взялися до роботи", - згадує Сашко.
Пісня "Час" - про важливе: про сенс життя, про цінності, про те, що наша витримка і єдність, наша активність та цілеспрямованість - це те, що наближає нашу перемогу. А ще, говорить Положинський, ця пісня про людей - "про не дуже хороших, про хороших і про найкращих".
Додамо, що відео на трек зняв іменитий кліпмейкер Віктор Придувалов.
Текст пісні "Час":
Прилетіти може будь-коли
І ніхто не знає коли прийде час
Та важливо як ми прожили
Час, що був відведений для нас
Війни немає
Жалю немає
Гідності теж -
Як війни і жалю
А я знемагаю
Свій біль заливаю
Та скільки б не лив
Не факт, що заллю
Зерно - від полови
Скажіть мені, хто ви
Що вклали у груди
Вам замість сердець
Вже стільки прекрасних
Раптово погасли
Коли всіх не стане
Вам точно кінець
А ваші омани
Бʼють у барабани
Вам ніби здається
Що смерті нема
Але вона косить
Їй завжди не досить
Їй подруга вірна
Ця клята війна
І скільки б не вірив
Що вибухи-вирви
Це все нереальне
Це просто кіно
Та очі розкриті
Наступної миті
Ти вже усвідомиш
Що ось і воно
Прилетіти може будь-коли
І ніхто не знає коли прийде час
Та важливо як ми прожили
Час, що був відведений для нас
Комусь у салоні
Стотисячні коні
А хтось - по копійці
На древні корчі
Знайшов причину
Втекти з Батьківщини
То тихо сховайся
І просто мовчи
Не лий свою воду
На вражу догоду
Не треба ні "хоч",
Ні "але", ні "якби"
В незданому тесті
Ні сили, ні честі
Та все ж і не буде
Такої ганьби
Сталеві лави
Стоять зухвало
У них запалу
Ще досить є
Однак переможем
Лише коли кожен
Стане за наше
Як за своє
І буде чудово
Якщо випадково
Знайдеться хист
Доєднатись до тих
Хто наші найкращі
Тих, що нізащо
Не зійдуть зі шляху
Новітніх святих
Прилетіти може будь-коли
І ніхто не знає коли прийде час
Та важливо як ми прожили
Час, що був відведений для нас
Додамо, що разом з новим творінням Положинський запрошує долучитися до збору на РЕБи для підрозділу ССО. Задонатити можна на монобанку за посиланням або за номером: 5375 4112 1993 0299.
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