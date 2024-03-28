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"Що з вами робили?": Олександр Положинський налякав виглядом своїх очей під крапельницею

Четвер 28 березня 2024 17:19
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"Що з вами робили?": Олександр Положинський налякав виглядом своїх очей під крапельницею Олександр Положинський (фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)
Автор: Юлія Любченко

Олександр Положинський показав фото під крапельницею, чим і налякав своїх підписників. Але найбільше шокує його погляд.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис співака в Instagram.

Олександр Положинський показав фото з лікарні

Колишній фронтмен гурту "Тартак" Олександр Положинський опинився під крапельницею. Цю новину артист повідомив сам. Він виклав фото у соціальну мережу, та підписав його дуже рішучою фразою - “Я повернувся”,

Цим Сашко налякав своїх прихильників, які стежать за його життям. А більш пильні, звернули увагу на розмір його зіниць, адже на одному оці вона була розширена, а на іншому - звужена.

&quot;Що з вами робили?&quot;: Олександр Положинський налякав виглядом своїх очей під крапельницею

Олександр Положинський у лікарні (фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Поки невідомо, що саме сталося з військовим, адже він не розкриває жодних деталей свого потрапляння до лікарні. Проте попри мовчання, фоловери бажають Сашкові здоров’я та сил.

"Ого, різниця в зіницях, це ефект від того, що капали? Чи капали, щоб прибрати ефект? Здоровʼя міцного Сашкові"

  • "Сашко, що сталося? Сподіваюсь, нічого страшного! Одужуй скоріше"
  • "Що з Вами робили, що такі різні зіниці в очах?"
  • "Швидкого одужання"
  • "Здоров'я вам"
  • "О Господи! Зіниці. Тримайся"
  • "Одужуйте, змучені на фото. Дякую",

Що відомо про військову службу Положинського

Раніше співак був стрільцем 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура". Але у червні 2023 року Сашко зізнався, що минув рік, як він повернувся з передової. У листопаді Олександр попрощався з 47-ю ОМБр та відправився в інший підрозділ ЗСУ.

Також артист вирішив зайнятися створенням інформаційного продукту для Військового телебачення України. На початку цього року Положинський повернувся у творчість з новою піснею "На Висоті".

Раніше ми розповідали, як Положинський поскаржився на проблеми зі здоровʼям.

Також читайте, чому Положинський розпочав службу в новому підрозділі ЗСУ.

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