"Не будьте як я": Аlyona Аlyona перенесла складну операцію

За її словами, зараз дуже багато людей, які виїхали до Європи, займаються самолікуванням. Все через те, що їхній лікар дуже далеко. Однак, так робити не можна.

Виконавиця каже, що це потім призводить до поганих наслідків.

"Знайте, що в деяких випадках це призводить до поганих результатів, а в деяких - і до летальних. Не робіть цього! Не будьте як я! Йдіть до лікаря!" - закликала прихильників виконавиця.

Alyona Alyona перенесла операцію (скрін)

Як пройшла операція

Після операції Alyona Alyona вийшла на зв'язок з шанувальниками і повідомила, що з нею все гаразд:

"Операція була вчора, зараз зі мною все добре. Подробиці не запитуйте - не буду розповідати. Я жива-здорова, трішечки десь щось болить, але все буде добре", - коротко сказала вона.

Також зірка зазначила, що перед операцією їй вимірювали тиск. Результати показали, що в неї тиск як у космонавта - 117 на 80.

Alyona Alyona перенесла операцію (скрін)