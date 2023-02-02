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"Не будьте как я": Аlyona Аlyona перенесла сложную операцию

Аlyona Аlyona перенесла операцию (instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) рассказала поклонникам, что ей сделала операцию. Она отметила, что к операции привело самолечение.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

По ее словам, сейчас очень много людей, выехавших в Европу, занимаются самолечением. Все потому, что их врач очень далеко. Однако так делать нельзя.

Исполнительница говорит, что это приводит к плохим последствиям.

"Знайте, что в некоторых случаях это приводит к плохим результатам, а в некоторых - и к летальным. Не делайте этого! Не будьте как я! Идите к врачу!" - призвала поклонников исполнительница.

Alyona Alyona перенесла операцию (скрин)

Как прошла операция

После операции Alyona Alyona вышла на связь с поклонниками и сообщила, что с ней все хорошо.

"Операция была вчера, сейчас со мной все хорошо. Подробности не спрашивайте - не буду рассказывать. Я жива-здорова, немного где-то болит, но все будет хорошо", - коротко сказала она.

Звезда также отметила, что перед операцией ей измеряли давление. Результаты показали, что у нее давление как у космонавта - 117 на 80.

Alyona Alyona перенесла операцию (скрин)

Ранее Alyona Alyona сообщала, что в ее семье произошло горе.

Также исполнительница рассказывала, зачем делает фото в стиле "ню".

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