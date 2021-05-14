Alyona Alyona призналась, зачем делает фото в стиле "ню": важная миссия
Украинская рэперша Alyona Alyona призналась, зачем она делает обнаженные фотографии, в которых пародирует западных знаменитостей.
Об этом артистка рассказала в комментарии ТСН.
По словам исполнительницы, она откровенными фотографиями поднимает очень важные темы, которые близки всем украинским женщинам.
"Тему, которая касается женщин, или какого-либо явления в обществе, которое меня беспокоит, о котором мне хочется поговорить. Я считаю, что это удачный метод пародий, причем я их делаю со своим телом, а не меняя своих форм в фотошопе. Мне даже удается достучаться до людей, что для меня супер большая победа", — рассказала звезда.
Alyona Alyona снялась, прикрывшись украинским флагом (instagram.com/alyona.alyona.official)
Напомним, что обнаженный снимок Алены с флагом — это уже третье ню-фото рэперши. До этого она повторила фотографию певицы Майли Сайрус, а затем Нади Дорофеевой.
Украинская рэперша Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)
Напомним, что на десятой церемонии награждения национальной музыкальной премии YUNA 2021 Alyona Alyona признали "Лучшей исполнительницей года".
Ранее мы сообщали, что появился полный список номинантов престижной музыкальной премии YUNA 2021.
Напомним, недавно Alyona Alyona призналась, что за время карантина она поправилась на 15 килограммов.