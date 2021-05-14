Alyona Alyona призналась, зачем делает фото в стиле "ню": важная миссия

Украинская рэперша Alyona Alyona призналась, зачем она делает обнаженные фотографии, в которых пародирует западных знаменитостей.

По словам исполнительницы, она откровенными фотографиями поднимает очень важные темы, которые близки всем украинским женщинам.

"Тему, которая касается женщин, или какого-либо явления в обществе, которое меня беспокоит, о котором мне хочется поговорить. Я считаю, что это удачный метод пародий, причем я их делаю со своим телом, а не меняя своих форм в фотошопе. Мне даже удается достучаться до людей, что для меня супер большая победа", — рассказала звезда.

Alyona Alyona снялась, прикрывшись украинским флагом (instagram.com/alyona.alyona.official)

Напомним, что обнаженный снимок Алены с флагом — это уже третье ню-фото рэперши. До этого она повторила фотографию певицы Майли Сайрус, а затем Нади Дорофеевой.

Украинская рэперша Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Напомним, что на десятой церемонии награждения национальной музыкальной премии YUNA 2021 Alyona Alyona признали "Лучшей исполнительницей года".