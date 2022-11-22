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У Alyona Alyona сталося горе в родині

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Вівторок 22 листопада 2022 22:40
У Alyona Alyona сталося горе в родині Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Володимир Костирін

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) поділилася з шанувальниками скорботною звісткою у розмові з Джамалою під час обговорення їхнього спільного треку "Жалі". Артистка повідомила про недавнє горе в родині - смерть її бабусі.

Про це Alyona Alyona розповіла у своєму Instagram.

Як зазначила реперка, у день зйомок кліпу на цю пісню - у 2020 році - вона отримала дзвінок від батьків, і так дізналася про смерть бабусі, яка жила в Кіровоградській області - там народилася і сама майбутня зірка.

"І так склалося, що я не змогла провести її в останню путь. А вчора мої родичі розповіли, що померла моя інша бабуся", - пише співачка.

У Alyona Alyona сталося горе в родині

Алена Alyona Alyona Савраненко (фото: facebook.com/alyona.alyona.official)

Alyona Alyona також прокоментувала відео фанатів, які в мережі отримує вона з Джамалою під пісню "Жалі".

"Я безмежно рада, що ми створили її, адже вона нагадує, що жалі - природнє почуття, але якшо заповнити своє порожнє серце лише жалями - в цьому серці не буде місця надії на світле майбутнє", - йдеться у публікації.

У Alyona Alyona сталося горе в родині

Alyona Alyona (фото: facebook.com/alyona.alyona.official)

Своєю чергою Джамала згадала, як надіслала реперці цю пісню з пропозицією про колаборацію - і вже за 15 хвилин отримала бридж, який був включений у трек і став основою студійного варіанту.

"Я відчувала: Альоні є що сказати. "Хто пішов - нехай іде". І справді, щодня ці рядки набувають нових сенсів. Найголовніше у цьому всьому - не загубити й не втратити себе", - сказала знаменита артистка.

Відео: Alyona Alyona і Джамала висловилися про свій трек "Жалі"

Нагадаємо, перед цим реперка поділилася з підписниками своїм горем - повідомила про загибель родича, який мужньо захищав Україну від російських окупантів.

Також ми писали про те, що Alyona Alyona залишає Україну і їде до Європи.

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Alyona Alyona