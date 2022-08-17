Називаємо одяг правильно: чим світшот відрізняється від худі, а кофта від светра

Якщо ви досі називаєте все, що зверху - кофта, а все, що знизу - штани або спідниця, прийшов час розставити все по місцях.

Як не заплутатися в світшотах, худі, кардиганах, регланах і т. д. в Instaram розповіла стиліст Анна Леканова.

Пуловер, светр і джемпер

Пуловер має виріз V-подібної форми, светр - високий комір (більше 5 см), а джемпер - круглий виріз.

Реглан і лонгслів

Реглан - це насправді особливий крій, коли рукав і плече складають одне ціле, а лонгслів - це та ж футболка, тільки з довгим рукавом.

Толстовка, худі і світшот

Толстовка - щільний трикотажний одяг із застібкою (з капюшоном або без), худі - трикотажний виріб з капюшоном і великою кишенею посередині, світшот - трикотажний виріб з резинками на кишенях і поясі, без капюшона і кишені.

Анорак і бомбер

Анорак - легка вітрозахисна куртка з щільної тканини з капюшоном, яка надівається через голову і не має суцільного розрізу із застібкою спереду.

Бомбер - куртка з резинками на поясі і рукавах. Спочатку був створений для пілотів ВПС США.

Кардиган і кофта

Кардиган - в'язаний предмет одягу із застібкою на ґудзиках по всій довжині.

Кофта - в'язаний предмет одягу з вшитим по всій довжині замком. Може бути з різними комірами.

Бушлат і дафлокт

Бушлат - двобортне вкорочене пальто на теплій підкладці з відкладним коміром.

Дафлокт - однобортне пальто прямого крою з особливими застібками і часто з капюшоном.

Кейп і пончо

Кейп - верхній одяг, схожий на пальто А-силуету, з прорізами для рук. Має застібку і часто комір.

Пончо - відріз прямокутної тканини з отвором для голови.

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova