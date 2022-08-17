Називаємо одяг правильно: чим світшот відрізняється від худі, а кофта від светра
Якщо ви досі називаєте все, що зверху - кофта, а все, що знизу - штани або спідниця, прийшов час розставити все по місцях.
Як не заплутатися в світшотах, худі, кардиганах, регланах і т. д. в Instaram розповіла стиліст Анна Леканова.
Пуловер, светр і джемпер
Пуловер має виріз V-подібної форми, светр - високий комір (більше 5 см), а джемпер - круглий виріз.
Реглан і лонгслів
Реглан - це насправді особливий крій, коли рукав і плече складають одне ціле, а лонгслів - це та ж футболка, тільки з довгим рукавом.
Толстовка, худі і світшот
Толстовка - щільний трикотажний одяг із застібкою (з капюшоном або без), худі - трикотажний виріб з капюшоном і великою кишенею посередині, світшот - трикотажний виріб з резинками на кишенях і поясі, без капюшона і кишені.
Анорак і бомбер
Анорак - легка вітрозахисна куртка з щільної тканини з капюшоном, яка надівається через голову і не має суцільного розрізу із застібкою спереду.
Бомбер - куртка з резинками на поясі і рукавах. Спочатку був створений для пілотів ВПС США.
Кардиган і кофта
Кардиган - в'язаний предмет одягу із застібкою на ґудзиках по всій довжині.
Кофта - в'язаний предмет одягу з вшитим по всій довжині замком. Може бути з різними комірами.
Бушлат і дафлокт
Бушлат - двобортне вкорочене пальто на теплій підкладці з відкладним коміром.
Дафлокт - однобортне пальто прямого крою з особливими застібками і часто з капюшоном.
Кейп і пончо
Кейп - верхній одяг, схожий на пальто А-силуету, з прорізами для рук. Має застібку і часто комір.
Пончо - відріз прямокутної тканини з отвором для голови.
Всі фото: instagram.com/anna.le.nova
Раніше стиліст також розповіла, як відрізнити застарілий одяг від актуального.
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