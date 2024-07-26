Назвав справжню причину. Чому принц Гаррі не хоче, щоб Меган Маркл поверталася до Британії

Принц Гаррі, який нещодавно заговорив про можливість повернення на батьківщину , цього разу зізнався, чому не привезе туди найближчим часом свою обраницю Меган Маркл. Виявляється, вся справа у питанні безпеки.

Як саме герцог Сассекський коментує цю тему, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Hello!

Що сказав Гаррі

Молодший син короля Чарльза переживає за безпеку своєї сім'ї за умови їхнього повернення до Британії.

"Все що потрібно - це одна людина, одна дійова особа, яка це читає, щоб вона зробила щось на основі того, що прочитала… Будь це кислота чи щось іще, і такі думки мене серйозно страшать. Це одна з причин, чому я не привезу свою дружину назад до цієї країни", - висловив свою точку зору Гаррі.

Коли подружжя перебралося до США та відмовилось від королівських обов'язків, їх позбавили права на охорону британською поліцією, як це було раніше.

На тлі цих подій Гаррі подавав позов до суду на уряд Британії та стверджував, що у такий спосіб їх фактично змусили покинути Сполучене Королівство.

У лютому цього року суд підтримав рішення щодо зниження охоронного статусу герцога та герцогині Сассекських, але Гаррі має плани подавати апеляцію.

Гаррі переживає за безпеку Меган на тлі можливого приїзду у Британію (Фото: Getty Images)

У той час Ніл Басу, помічник комісара зі спеціалізованих операцій у Скотланд-Ярді, який залишив свою посаду, у документальному фільмі Channel 4 заявив, що на адресу пари в минулому звучали "огидні та цілком реальні погрози".

"Якби ви бачили те, що було написано, і отримували ту риторику, яка шириться в інтернеті, ви б дійсно відчували себе у небезпеці. У нас були групи, які займалися розслідуванням цих питань. Людей притягнули до відповідальності за сказане", - пояснив чоловік.

У минулому Ніл відповідав за королівську охорону Сассексів - до того, як вони покинули Британію.

Тим часом принц Гаррі також говорив про те, що його бажання судитися із британськими таблоїдами зіграло роль у знищенні його стосунків з родиною.

"Так, це беззаперечно один із ключових аргументів. Але на це питання важко відповісти, оскільки все, що я говорю про свою сім'ю, викликає потік негативу з боку преси", - каже Гаррі.

Подружжя з 2020 року живе у США (Фото: Getty Images)

"Я дуже чітко дав зрозуміти, що готовий протистояти, і було б чудово, якби ми робили це усією сім'єю. Я вважаю, що коли ви маєте публічну роль, то повинні відстоювати власні інтереси для загального блага. Але я роблю це, в першу чергу, через свої особисті причини", - також зазначав брат принца Вільяма.

Нагадаємо, з 2020 року Гаррі та Меган мешкають у США, Каліфорнія. Разом із ними до нової країни поїхали і їхні нащадки - син Арчі та донька Лілібет.