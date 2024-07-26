Назвал истинную причину. Почему принц Гарри не хочет, чтобы Меган Маркл возвращалась в Британию

Принц Гарри, который недавно заговорил о возможности возвращения на родину , на этот раз признался, почему не привезет туда в ближайшее время свою избранницу Меган Маркл. Оказывается, все дело в вопросе безопасности.

Как именно герцог Сассекский комментирует эту тему, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hello!

Что сказал Гарри

Младший сын короля Чарльза переживает за безопасность своей семьи при условии их возвращении в Британию.

"Все что нужно - это один человек, одно действующее лицо, которое это читает, чтобы оно сделало что-то на основе того, что прочитало… Будь это кислота или что-то еще, и такие мысли меня серьезно страшат. Это одна из причин, почему я не привезу свою жену обратно в эту страну", - высказал свою точку зрения Гарри.

Когда супруги перебрались в США и отказались от королевских обязанностей, их лишили права на охрану британской полицией, как это было раньше.

На фоне этих событий Гарри подавал иск в суд на правительство Великобритании и утверждал, что таким образом их фактически заставили покинуть Соединенное Королевство.

В феврале этого года суд поддержал решение о снижении охранного статуса герцога и герцогини Сассекских, но у Гарри есть планы подавать апелляцию.

Гарри переживает за безопасность Меган на фоне возможного приезда в Британию (Фото: Getty Images)

В то время Нил Басу, помощник комиссара по специализированным операциям в Скотланд-Ярд, покинувший свой пост, е в документальном фильме Channel 4 заявил, что в адрес пары в прошлом звучали "отвратительные и вполне реальные угрозы".

"Если бы вы видели то, что было написано, и получали ту риторику, которая распространяется в интернете, вы бы действительно чувствовали себя в опасности. У нас были группы, которые занимались расследованием этих вопросов. Людей привлекли к ответственности за сказанное", - пояснил мужчина.

В прошлом Нил отвечал за королевскую охрану Сассексов - до того, как они покинули Британию.

Тем временем принц Гарри также говорил о том, что его желание судиться с британскими таблоидами сыграло роль в ухудшении его отношений с семьей.

"Да, это бесспорно один из ключевых аргументов. Но на этот вопрос затрудняюсь ответить, поскольку все, что я говорю о своей семье, вызывает поток негатива со стороны прессы", - говорит Гарри.

Супруги с 2020 года живут в США (Фото: Getty Images)

"Я очень четко дал понять, что готов противостоять, и было бы здорово, если бы мы делали это всей семьей. Я считаю, что если вы играете публичную роль, то должны отстаивать собственные интересы для общего блага. Но я делаю это, в первую очередь, по своим личным причинам", - также отмечал брат принца Уильяма.

Напомним, с 2020 года Гарри и Меган живут в США, Калифорния. Вместе с ними в новую страну поехали и их потомки - сын Арчи и дочь Лилибет.