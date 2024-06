Відома акторка і колишня принца Гаррі вагітна первістком (фото)

Так, свою вагітність знаменитість розсекретила на відкритті виставки в Чатсуорт-Гаусі 20 червня, куди прийшла в ошатній сукні з квітковим принтом.

Вбрання з чорною стрічкою під грудьми не могло приховати змінені форми Дженни. Судячи з розміру живота, вона перебуває на останньому триместрі.

OH MY GOD!!! JENNA COLEMAN IS PREGNANT AND SHE IS GLOWING!!! BEYOND HAPPY FOR HER #JennaColeman pic.twitter.com/nas91JJ1FY