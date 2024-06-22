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Відома акторка і колишня принца Гаррі вагітна первістком (фото)

Субота 22 червня 2024 09:40
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Відома акторка і колишня принца Гаррі вагітна первістком (фото) Дженна Коулман (фото: instagram.com/jenna_coleman_)
Автор: Іванна Пашкевич

38-річна відома британська акторка Дженна Коулман вагітна первістком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Дженна Коулман чекає на дитину

Так, свою вагітність знаменитість розсекретила на відкритті виставки в Чатсуорт-Гаусі 20 червня, куди прийшла в ошатній сукні з квітковим принтом.

Вбрання з чорною стрічкою під грудьми не могло приховати змінені форми Дженни. Судячи з розміру живота, вона перебуває на останньому триместрі.

Додамо, що вихід у світ відбувся через півроку після того, як акторку запідозрили в тому, що вона таємно вийшла заміж за 35-річного бойфренда, режисера Джеймі Чайлдсона.

Тоді дівчину помітили з обручкою на безіменному пальці під час прогулянки з коханим у північному Лондоні.

Пара познайомилася на зйомках серіалу Netflix "Пісочна людина" 2020 року, а пізніше працювали разом над першим фільмом Джеймі "Галка".

У 2022 році закохані перестали приховувати свої стосунки.

Роман з принцом Гаррі

Зірці приписували роман із герцогом Сассекським ще до його знайомства з майбутньою дружиною Меган Маркл.

У 2015 році пару помітили разом на благодійному матчі з поло в Лондоні. Принц взяв дівчину за руку і повів її подалі від натовпу в намет спонсора.

Вони довго розмовляли, причому Дженна нахилила голову до Гаррі, а він поклав руку на її коліно. Очевидці повідомили, що це була дуже тактильна і кокетлива зустріч.

Раніше ми розповідали, що зірка фільму "Поспішай кохати" втретє стане мамою.

Також ми розповідали про 5 українських блогерок, які сміливо показали тіло після пологів.

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