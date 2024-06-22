Відома акторка і колишня принца Гаррі вагітна первістком (фото)
38-річна відома британська акторка Дженна Коулман вагітна первістком.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.
Дженна Коулман чекає на дитину
Так, свою вагітність знаменитість розсекретила на відкритті виставки в Чатсуорт-Гаусі 20 червня, куди прийшла в ошатній сукні з квітковим принтом.
Вбрання з чорною стрічкою під грудьми не могло приховати змінені форми Дженни. Судячи з розміру живота, вона перебуває на останньому триместрі.
OH MY GOD!!! JENNA COLEMAN IS PREGNANT AND SHE IS GLOWING!!! BEYOND HAPPY FOR HER #JennaColeman pic.twitter.com/nas91JJ1FY— Amy (@AmyLouJablonski) June 19, 2024
Додамо, що вихід у світ відбувся через півроку після того, як акторку запідозрили в тому, що вона таємно вийшла заміж за 35-річного бойфренда, режисера Джеймі Чайлдсона.
Тоді дівчину помітили з обручкою на безіменному пальці під час прогулянки з коханим у північному Лондоні.
Пара познайомилася на зйомках серіалу Netflix "Пісочна людина" 2020 року, а пізніше працювали разом над першим фільмом Джеймі "Галка".
У 2022 році закохані перестали приховувати свої стосунки.
Jenna Coleman is pregnant with The Woman Who Fell to Earth Director, Jamie Childs https://t.co/QJ532UsuBn— babythem steffan (@SpyMast73050981) June 20, 2024
Роман з принцом Гаррі
Зірці приписували роман із герцогом Сассекським ще до його знайомства з майбутньою дружиною Меган Маркл.
У 2015 році пару помітили разом на благодійному матчі з поло в Лондоні. Принц взяв дівчину за руку і повів її подалі від натовпу в намет спонсора.
Вони довго розмовляли, причому Дженна нахилила голову до Гаррі, а він поклав руку на її коліно. Очевидці повідомили, що це була дуже тактильна і кокетлива зустріч.
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