Названы витамины, которые ускоряют метаболизм: прощайте лишние сантиметры

С целью поскорее похудеть не многие задумываются над тем, как правильно разгонять метаболизм. Считается, что кардиотренировки хоть и сжигают жир быстро, но не способствуют ускорению метаболитических процессов. В комплексе с физическими нагрузками, в особенности тяжелой атлетикой, всегда должны идти "правильные" пищевые добавки. Какие витамины позитивно влияют на обмен веществ и в каких продуктах они содержатся?

Витамины группы В

Дефицит одного из витаминов группы B может повлиять на другие витамины из группы, что и становится причиной нарушенного обмена веществ.

B12 необходим для метаболизма белков и жиров. Для корректной работы метаболизма нужен B6 и фолат. B6 помогает с обменными процессами белка. Тиамин помогает организму метаболизировать жиры, белки и углеводы. Здоровый обмен веществ гарантирует, что организм использует жиры, белки и углеводы для энергии, а не отложит их как жир.

В каких продуктах содержится витамин В:

нежирное мясо и морепродукты;

цельные зерна, включая ячмень и коричневый рис;

молочные продукты;

яйца;

бананы, яблоки, виноград и арбуз;

орехи и семена;

шпинат, картофель и кабачки.

Витамин D

Исследования, изучавшие уровень витамина D и вес у пожилых женщин и детей, обнаружили, что участники с большим количеством жира имели низкий уровень витамина D. Также считается, что витамин D способен влиять на возникновение сахарного диабета. И хотя этот витамин вырабатывается в результате взаимодействия с солнечным светом, он все же содержится и в продуктах питания.

Среди них следующие:

яичные желтки;

жирная рыба (лосось, скумбрия и сардины);

печень;

молочные продукты;

молоко на растительной основе;

некоторые виды грибов.

Кальций

Кальций является одним из важнейших компонентов для здорового метаболизма, здоровье костей и контроля уровня сахара в крови.

Исследование 2010 года свидетельствует о том, что добавление в рацион продуктов, обогащенных кальцием в сочетании с витамином D, способствует снижению веса.

Продукты с высоким содержанием кальция:

молоко;

йогурт;

злаки;

апельсиновый сок;

зелень, листовые овощи;

семена;

миндаль.

Железо

Железо необходимо для переноса кислорода, поэтому при дефиците элемента мышцы недополучают достаточного количества О2. Мышцы с низким содержанием кислорода не могут сжигать жир, соответственно – человек набирает лишний вес.

Чтобы получить железо с пищей, добавьте в свой рацион:

фасоль;

злаки;

коричневый рис;

орехи;

зелень и листовые овощи;

тофу и сою.

Магний

Дефицит магния останавливает химические реакции, которые необходимы для выработки энергии в организме. Именно она запускает множество реакций, в том числе и метаболизм. Чтобы получить достаточное количество этого элемента, достаточно употреблять: