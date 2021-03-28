Названы витамины, которые ускоряют метаболизм: прощайте лишние сантиметры
С целью поскорее похудеть не многие задумываются над тем, как правильно разгонять метаболизм. Считается, что кардиотренировки хоть и сжигают жир быстро, но не способствуют ускорению метаболитических процессов. В комплексе с физическими нагрузками, в особенности тяжелой атлетикой, всегда должны идти "правильные" пищевые добавки. Какие витамины позитивно влияют на обмен веществ и в каких продуктах они содержатся?
Об этом пишет издание Medical News Today.
Витамины группы В
Дефицит одного из витаминов группы B может повлиять на другие витамины из группы, что и становится причиной нарушенного обмена веществ.
B12 необходим для метаболизма белков и жиров. Для корректной работы метаболизма нужен B6 и фолат. B6 помогает с обменными процессами белка. Тиамин помогает организму метаболизировать жиры, белки и углеводы. Здоровый обмен веществ гарантирует, что организм использует жиры, белки и углеводы для энергии, а не отложит их как жир.
В каких продуктах содержится витамин В:
- нежирное мясо и морепродукты;
- цельные зерна, включая ячмень и коричневый рис;
- молочные продукты;
- яйца;
- бананы, яблоки, виноград и арбуз;
- орехи и семена;
- шпинат, картофель и кабачки.
Витамин D
Исследования, изучавшие уровень витамина D и вес у пожилых женщин и детей, обнаружили, что участники с большим количеством жира имели низкий уровень витамина D. Также считается, что витамин D способен влиять на возникновение сахарного диабета. И хотя этот витамин вырабатывается в результате взаимодействия с солнечным светом, он все же содержится и в продуктах питания.
Среди них следующие:
- яичные желтки;
- жирная рыба (лосось, скумбрия и сардины);
- печень;
- молочные продукты;
- молоко на растительной основе;
- некоторые виды грибов.
Кальций
Кальций является одним из важнейших компонентов для здорового метаболизма, здоровье костей и контроля уровня сахара в крови.
Исследование 2010 года свидетельствует о том, что добавление в рацион продуктов, обогащенных кальцием в сочетании с витамином D, способствует снижению веса.
Продукты с высоким содержанием кальция:
- молоко;
- йогурт;
- злаки;
- апельсиновый сок;
- зелень, листовые овощи;
- семена;
- миндаль.
Железо
Железо необходимо для переноса кислорода, поэтому при дефиците элемента мышцы недополучают достаточного количества О2. Мышцы с низким содержанием кислорода не могут сжигать жир, соответственно – человек набирает лишний вес.
Чтобы получить железо с пищей, добавьте в свой рацион:
- фасоль;
- злаки;
- коричневый рис;
- орехи;
- зелень и листовые овощи;
- тофу и сою.
Магний
Дефицит магния останавливает химические реакции, которые необходимы для выработки энергии в организме. Именно она запускает множество реакций, в том числе и метаболизм. Чтобы получить достаточное количество этого элемента, достаточно употреблять:
- орехи и семена;
- бобовые;
- шпинат;
- бананы;
- лосось и палтус;
- цельные зерна;
- картофель.
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