Названі вітаміни, які прискорюють метаболізм: прощайте зайві сантиметри

З метою якнайшвидше схуднути не багато хто замислюється над тим, як правильно розігнати метаболізм. Вважається, що кардіотренування хоч і спалюють жир швидко, але не сприяють прискоренню метаболітичних процесів. У комплексі з фізичними навантаженнями, особливо важкою атлетикою, завжди повинні йти "правильні" харчові добавки. Які вітаміни позитивно впливають на обмін речовин і в яких продуктах вони містяться?

Вітаміни групи В

Дефіцит одного з вітамінів групи B може вплинути на інші вітаміни з групи, що і стає причиною порушеного обміну речовин.

B12 необхідний для метаболізму білків і жирів. Для коректної роботи метаболізму потрібен B6 і фолат. B6 допомагає з обмінними процесами білка. Тіамін допомагає організму метаболізувати жири, білки та вуглеводи. Здоровий обмін речовин гарантує, що організм використовує жири, білки та вуглеводи для енергії, а не відкладе їх як жир.

У яких продуктах міститься вітамін В:

нежирне м'ясо і морепродукти;

цільні зерна, включаючи ячмінь і коричневий рис;

молочні продукти;

яйця;

банани, яблука, виноград і кавун;

горіхи й насіння;

шпинат, картопля і кабачки.

Вітамін D

Дослідження, які вивчали рівень вітаміну D і вагу у літніх жінок і дітей, виявили, що учасники з великою кількістю жиру мали низький рівень вітаміну D. Також вважається, що вітамін D здатний впливати на виникнення цукрового діабету. І хоча цей вітамін виробляється в результаті взаємодії з сонячним світлом, він все ж міститься й у харчових продуктах.

Серед них наступні:

яєчні жовтки;

жирна риба (лосось, скумбрія і сардини);

печінка;

молочні продукти;

молоко на рослинній основі;

деякі види грибів.

Кальцій

Кальцій є одним з найважливіших компонентів для здорового метаболізму, здоров'я кісток і контролю рівня цукру в крові.

Дослідження 2010 року свідчить про те, що додавання в раціон продуктів, збагачених кальцієм в поєднанні з вітаміном D, сприяє зниженню ваги.

Продукти з високим вмістом кальцію:

молоко;

йогурт;

злаки;

апельсиновий сік;

зелень, листові овочі;

насіння;

мигдаль.

Залізо

Залізо необхідне для переносу кисню, тому при дефіциті елемента м'язи недоотримують достатньої кількості О2. М'язи з низьким вмістом кисню не можуть спалювати жир, відповідно – людина набирає зайву вагу.

Щоб отримати залізо з їжею, додайте в свій раціон:

квасоля;

злаки;

коричневий рис;

горіхи;

зелень і листові овочі;

тофу і сою.

Магній

Дефіцит магнію зупиняє хімічні реакції, які необхідні для вироблення енергії в організмі. Саме вона запускає безліч реакцій, в тому числі й метаболізм. Щоб отримати достатню кількість цього елемента, достатньо вживати: