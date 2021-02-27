Как понять, что вы едите слишком много соли: тревожные признаки

Врачи назвали тревожные признаки того, что вы употребляете слишком много соли, а также рассказали, чем чревато подсаливание пищи. Специалисты советуют употреблять ежедневно не более 1,5 грамм самого известного усилителя вкуса, иначе проблем со здоровьем не избежать.

Жажда

Жажда является одним из основных признаков переизбытка соли в вашем организме. Если вы постоянно испытываете желание выпить воды, а во рту - сухость, задумайтесь о том, что пора перестать подсаливать пищу. Именно так мозг посылает сигнал, что организму не хватает жидкости.

Отечность

Передозировка соли быстро приводит к увеличению натрия в организме. В итоге нарушается обмен жидкости, и вы замечаете отечность и одутлость. Кроме отеков может наблюдаться вздутие живота.

Головная боль

Иногда причиной головной боли может быть избыток соли, которую вы поглощаете с едой. Врачи говорят, что в таком случае сосуды головного мозга расширяются, что и приводит к боли.

Высокое артериальное давление

Излишки соли задерживают жидкость, что повышает нагрузку на сердце, дестабилизирует давление, ухудшает самочувствие.

Боль в пояснице

При излишке соли увеличивается риск возникновения различных заболеваний почек. Одним из первых симптомов этого является увеличение количества белка в моче. Также при УЗИ могут быть обнаружены песок и даже камни. Если вы регулярно ощущаете боль в области почек, не медлите с обращением к терапевту.

Вы стали хуже соображать

Излишек соли ощутимо влияет на когнитивные функции мозга. Ученые недавно нашли связь между количеством NaCl в ежедневном рационе и способностью быстро думать, учиться новому и так далее.

У вас регулярно болит живот

Причины болей в животе могут быть самыми разными: от голода до аппендицита. Одной из причин болей может стать питание с высоким содержанием соли. Дело в том, что соль очень нравится бактериям, вызывающим язву и иные заболевания желудка.