Названо вітаміни, які підвищують імунітет людини

Взимку організм людини потребує захисту та вітамінів. Все тому, що у цей період організм атакують віруси та бактерії. Тому важливо поповнити запас вітамінів, які необхідні людині.

Про це пише видання Single Care .

Зокрема, більшість корисних речовин ми отримуємо з їжі, однак іноді їх запас недостатній та виникає потреба у споживанні добавок.

Цинк

Він незамінний у період поширення гострих респіраторних захворювань, оскільки може протистояти вірусам та бактеріям

Пробіотики

Велика частина імунної системи знаходиться у кишківнику, тому його правильна робота надзвичайно важлива для загального здоров’я. Вони покращують мікрофлору та заселяють кишківник корисними бактеріями, які допомагають підтримувати травлення.

Які вітаміни потрібно пити взимку (freepik)

Вітамін С

Цей вітамін є антиоксидантом, що протидіє негативному окислювальному впливу вільних радикалів. Також він має значні протизапальні властивості та допомагає протистояти вірусам.

Багато цього вітаміну у полуниці або броколі.

Вітамін В

Вітаміни групи B чинять позитивний вплив на організм у будь-яку пору року. Вони покращують настрій, заспокоюють нервову систему та прискорюють оновлення клітин.

Вітамін D

Експерти кажуть, що поповнити запас цього вітаміну ми можемо з їжі та сонця. Оскільки взимку більшість людей не отримують достатньої кількості сонячних променів, то слід розглянути можливість додаткового прийому вітаміну D.