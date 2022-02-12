Названо вітаміни, які підвищують імунітет людини
Взимку організм людини потребує захисту та вітамінів. Все тому, що у цей період організм атакують віруси та бактерії. Тому важливо поповнити запас вітамінів, які необхідні людині.
Про це пише видання Single Care.
Зокрема, більшість корисних речовин ми отримуємо з їжі, однак іноді їх запас недостатній та виникає потреба у споживанні добавок.
Цинк
Він незамінний у період поширення гострих респіраторних захворювань, оскільки може протистояти вірусам та бактеріям
Пробіотики
Велика частина імунної системи знаходиться у кишківнику, тому його правильна робота надзвичайно важлива для загального здоров’я. Вони покращують мікрофлору та заселяють кишківник корисними бактеріями, які допомагають підтримувати травлення.
Які вітаміни потрібно пити взимку (freepik)
Вітамін С
Цей вітамін є антиоксидантом, що протидіє негативному окислювальному впливу вільних радикалів. Також він має значні протизапальні властивості та допомагає протистояти вірусам.
Багато цього вітаміну у полуниці або броколі.
Вітамін В
Вітаміни групи B чинять позитивний вплив на організм у будь-яку пору року. Вони покращують настрій, заспокоюють нервову систему та прискорюють оновлення клітин.
Вітамін D
Експерти кажуть, що поповнити запас цього вітаміну ми можемо з їжі та сонця. Оскільки взимку більшість людей не отримують достатньої кількості сонячних променів, то слід розглянути можливість додаткового прийому вітаміну D.
Раніше ми повідомляли, за якими ознаками можна визначити брак вітамінів.
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