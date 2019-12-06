Названі ведучі Євробачення 2020: що про них відомо (фото)

Названі імена ведучих Євробачення 2020 в Нідерландах (колаж: РБК-Україна)

Євробачення 2020 пройде в середині травня

Євробачення 2020 відбудеться в Роттердамі (Нідерланди) вже в травні наступного року. З 12 грудня стартує продаж квитків на прогони півфіналів, фіналу і на самі конкурсні виступи. Нещодавно на загальний огляд представили сцену грандіозного пісенного шоу, тепер же названі імена трійки ведучих.

Представляти учасників на сцені будуть суперпопулярні в Нідерландах зірки. Це Шанталь Янзен, Эдсілія Ромблі і Ян Сміт. У них є величезний досвід роботи перед камерами.

Блондинка Шанталь Янзен - відома ведуча, актриса і співачка. Її кар'єра почалася у 2011 році з шоу "Голос Нідерландів".

Сцена Євробачення 2020 (фото: eurovision.tv)

Эдсілія Ромблі має великий досвід роботи на сцені. Ще в 1996 році вона стала переможницею шоу талантів Soundmixshow. Співачка двічі представляла свою країну на Євробаченні, однак високих результатів не показала.

Співак Ян Сміт свій перший хіт записав ще у десятирічному віці. Він відомий не тільки в Нідерландах, але й за межами країни. Сміт прославився не тільки як співак, але відомий і в середовищі художників.

Ведучі Євробачення 2020 (фото: eurovision.tv)

До слова, в Україні змінилися правила відбору на пісенний конкурс, тепер в ньому не зможуть брати участь артисти, які гастролювали в Росії. Нацвідбір на Євробачення 2020 традиційно проведе Сергій Притула.

Євробачення відбудеться в Роттердамі у травні 2020 року. 12 і 14 травня пройдуть півфінали, а 16 травня - грандфінал шоу.

Нагадаємо, що Угорщина відмовилася від участі в Євробаченні 2020, потрапивши в грандіозний гомофобний скандал.