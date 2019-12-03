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Евровидение 2020: появились первые фото сцены песенного конкурса

STYLERЖизнь    03.12.2019 - 14:26
Евровидение 2020: появились первые фото сцены песенного конкурса
Евровидение 2020 (фото: eurovisionworld.com)

Организаторы Евровидения 2020 показали, как выглядит сцена песенного конкурса

Международный песенный конкурс Евровидение 2020 пройдет в мае в Нидерландах в Роттердаме. Это стало возможно благодаря победе в 2019 году представителя страны Дункана Лоуренса с песней "Arcade". Организаторы конкурса показали, как будет выглядеть сцена музыкального состязания.

Дизайн сцены сделан в духе типичного голландского плоского ландшафта. Художник-постановщик Флориан Видер, который получил премию за оформление сцены, рассказал, что дизайн показывает связь между небом, морем и землей.

Евровидение 2020: появились первые фото сцены песенного конкурса

Так будет выглядеть сцена на Евровидении 2020 (фото: eurovision.tv)

Он отметил, что с помощью этого дизайна организаторы концерта хотят максимально приблизить артистов к аудитории.

Евровидение 2020: появились первые фото сцены песенного конкурса

Так будет выглядеть сцена на Евровидении 2020 (фото: eurovision.tv)

После года отсутствия Зеленой комнаты, в которой артисты собираются после выступления, она вернется на конкурс. Ожидается, что это заставит зрителей почувствовать еще большую связь с артистами из 41 страны-участницы.

Евровидение 2020: появились первые фото сцены песенного конкурса

Так будет выглядеть сцена на Евровидении 2020 (фото: eurovision.tv)

По словам исполнительного продюсера конкурса Ситсе Баккера, данный дизайн является инновационным, скромным и в тоже время функционально продуманным.

Евровидение 2020: появились первые фото сцены песенного конкурса

Так будет выглядеть сцена на Евровидении 2020 (фото: eurovision.tv)

"Мы можем создать совершенно разное оформление для каждого из 41 участника конкурса, а также для открытия и результатов голосования", - заявил Баккер.

Напомним, что на Евровидении 2020 разгорелся первый громкий скандал из-за того, что Венгрия решила не транслировать вокальное соревнование.

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