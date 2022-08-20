Названы три ловушки, в которые могут попасть влюбленные женщины после 40 лет: будьте осторожны

Влюбляться в более зрелом возрасте становится легче и в отношениях такие женщины уже не повторяют ошибок юности. Они не так легкомысленны, у них нет розовых очков и в партнерах они ценят совсем другие качества.

Однако и такие женщины могут попасть в опасные ловушки, которые им расставляют мужчины и судьба. Каких ситуаций следует избегать - читайте в материале ниже.

Осторожно! Альфонсы

Альфонсы - любители жить за чужой счет и выманивать деньги. И это далеко не всегда молодые и амбиционные мужчины, которые ищут свою покровительницу. Часто встречаются и более зрелые мужчины, которые на первый взгляд кажутся уверенными в себе и солидными.

Они ищут одиноких женщин, которые сильно увлечены работой и времени на личную жизнь у таких почти нет. Мужчина дарит яркие впечатления, внимание, заботу, а потом фактически влюбляет женщину в себя.

Попасть на удочку альфонса можно очень легко и прозрение приходит намного позже. Женщины в таком возрасте еще не утрачивают легкую наивность и им хочется почувствовать себя любимой и желанной. А при наличии хорошей работы, квартиры и достатка - они быстро становятся мишенью альфонсов.

Такие мужчины умело играют на чувствах женщины и аккуратно выбирают моменты, чтобы попросить о помощи - потерял работу, проблемы с кредитом, заболели родственники, сломалась машина и этот список бесконечен.

Если мужчина, которого вы знаете меньше года-двух внезапно просит вас о финансовой помощи или о кредите - стоит насторожиться. Если мужчина, у которого ничего абсолютно нет в возрасте 40+, хочет побыстрее оформить отношения и прописаться на вашей жилплощади - подумайте хорошо.

Гиперопека: маятники в разные стороны

Гиперопека вредная в любом возрасте и в любых отношениях. Но в любви после 40 лет - это особенно опасно. И тут есть два варианта ситуации.

Первая - когда женщина привыкла все постоянно тянуть на себе, решать все проблемы самостоятельно и не доверять важные дела никому другому. А новый мужчина хочет помочь и пытается часть забот у женщины забрать. Ей приходится заново учиться доверять мужчине и сделать это совсем непросто. Выдержать такой натиск могут далеко не все партнеры, и отношения разрушаются.

Порой женщина по инерции начинает заботиться и опекать мужчину больше, чем того требует ситуация. Мужчинам это сначала нравится, потом он это воспринимает как должное, а потом женщина получает по факту еще одного ребенка в доме, но большого.

Вторая - женщина настолько устала все решать сама, что готова отдать бразды правления мужчине как можно быстрее и снова стать слабой и нежной. И доверяет важные вопросы по сути незнакомому мужчине.

А когда приходит прозрение, она понимает, что оказалась в капкане и почти чужой ей мужчина руководит ее жизнью, интересами, домом и даже детьми.

Неофициальные отношения: брак нам не нужен

У многих женщин за 40 за плечами уже есть неудачные отношения, развод, дети и ей кажется, что выходить замуж еще раз нет никакого смысла. И гражданский брак представляется хорошей альтернативой для обоих партнеров.

В таком союзе обязанностей меньше и можно легко расстаться, если отношения не складываются. Порой мужчины этим пользуются, так как их ничего не сдерживает и после любой ссоры они могут легко собрать вещи и уйти. Этим они даже начинают женщину шантажировать.

Оба партнера могут говорить о том, что в их возрасте уже не до свадеб, но впереди еще целая жизнь. А создание пары и семьи - это заложено на уровне подсознания.

У мужчин совершенно разное отношение к жене и к любовнице, и "штамп в паспорте" для них имеет более важное значение.

Поэтому, если отношения серьезные и вы видите свое будущее вместе, то стоит зарегистрировать отношения. Необязательно устраивать свадьбу - можно расписаться и поехать в отпуск.

Если мужчина четко говорит, что он не будет больше связывать свою жизнь официально с женщиной, то стоит задуматься - а стоит ли продолжать такие отношения.

Обычно такие мужчины не дорожат своими женщинами и цепляются за мифическую "свободу" или же не хотят создавать семью именно с вами и просто проводят время в ожидании другой встречи.

А бывает и совсем печальная ситуация - мужчина начинает с вами встречаться, у вас все серьезно, но о браке нет разговоров ни через год, ни через два. А потом выясняется, что он на самом деле уже женат и вы ему нужны только для разнообразия его жизни.