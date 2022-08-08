Психологи определили, каким женщинам сложнее всего найти любовь
Гармоничные отношения со взаимной любовью и уважением - это то, о чем мечтают, как мужчины, так и женщины. Только бывает, что жизнь проходит, а "бабочки в животе" все никак не появляются. Почему же некоторым женщинам бывает трудновато найти своего суженого?
Об этом пишет SantePlus.
Речь идет о сильных и умных женщинах! И тому есть три основные причины.
Сильная женщина не терпит отсутствия амбиций
Сильная и умная женщина не терпит определенного поведения мужчины. Амбициозная и настойчивая, она не мирится с эгоизмом, ложью и ревностью своего спутника.
А еще она не потерпит, если тот окажется менее амбициозным, чем она.
Такая женщина отпугивает мужчин
Очень амбициозные и успешные женщины всегда очень пугают большинство мужчин. На самом деле за мачо и мужеством, которые некоторые из них могут демонстрировать, скрываются хрупкие существа.
Какой бы она ни была привлекательной, умная женщина может их отпугнуть. Действительно, застенчивый мужчина не всегда осмелится познакомиться с амбициозной и независимой женщиной.
Она не хочет нарушать свою налаженную жизнь
Такие женщины часто отказываются от отношений из-за страха, что это нарушит их повседневную жизнь. Действительно, если женщина развила свою социальную жизнь, она стремится искать партнера, который не нарушает ее привычки. Ведь отношения вносят значительные коррективы в расписание, время, эмоциональные затраты и тому подобное.
У нее завышенные ожидания
Умная образованная женщина будет требовать того же и от мужчины. Поэтому все кандидаты, которые неграмотно общаются, пишут, недостаточно эрудированные и интеллектуальные, будут отсеиваться сразу.
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