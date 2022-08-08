ua ru
Пн, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Психологи определили, каким женщинам сложнее всего найти любовь

Новина українською →
Понедельник 08 августа 2022 18:03
Психологи определили, каким женщинам сложнее всего найти любовь Фото: Каким женщинам трудно найти любовь (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гармоничные отношения со взаимной любовью и уважением - это то, о чем мечтают, как мужчины, так и женщины. Только бывает, что жизнь проходит, а "бабочки в животе" все никак не появляются. Почему же некоторым женщинам бывает трудновато найти своего суженого?

Об этом пишет SantePlus.

Речь идет о сильных и умных женщинах! И тому есть три основные причины.

Сильная женщина не терпит отсутствия амбиций

Сильная и умная женщина не терпит определенного поведения мужчины. Амбициозная и настойчивая, она не мирится с эгоизмом, ложью и ревностью своего спутника.

А еще она не потерпит, если тот окажется менее амбициозным, чем она.

Такая женщина отпугивает мужчин

Очень амбициозные и успешные женщины всегда очень пугают большинство мужчин. На самом деле за мачо и мужеством, которые некоторые из них могут демонстрировать, скрываются хрупкие существа.

Какой бы она ни была привлекательной, умная женщина может их отпугнуть. Действительно, застенчивый мужчина не всегда осмелится познакомиться с амбициозной и независимой женщиной.

Она не хочет нарушать свою налаженную жизнь

Такие женщины часто отказываются от отношений из-за страха, что это нарушит их повседневную жизнь. Действительно, если женщина развила свою социальную жизнь, она стремится искать партнера, который не нарушает ее привычки. Ведь отношения вносят значительные коррективы в расписание, время, эмоциональные затраты и тому подобное.

У нее завышенные ожидания

Умная образованная женщина будет требовать того же и от мужчины. Поэтому все кандидаты, которые неграмотно общаются, пишут, недостаточно эрудированные и интеллектуальные, будут отсеиваться сразу.

Ранее мы писали, женщины с какой особенностью внешности считаются самыми одинокими.

Также психолог рассказала, почему мужчины и женщины изменяют. И как на это повлияла война.

Читайте РБК-Украина в Google News
жизнь
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь