О каких вещах женщины чаще всего врут мужчинам: и те даже не догадываются

Женщины скрывают некоторые вещи от своего мужчины и объемы доверия и любви тут роль не играют. И делают они это не потому что патологические лгуньи, а потому что у них есть на то серьезные основания. Некоторые такие секреты женщины хранят всю жизнь и уносят с собой в могилу.

О каких вещах женщины чаще всего не рассказывают своим мужчинам - читайте в материале ниже.

Женщины скрывают некоторую информацию о себе лично довольно часто. Они не делятся этими секретами ни с родными, ни с подругами, ни тем более с мужем.

Кто-то боится осуждения общества, в чем-то они стыдятся признаваться, а в некоторых темах они хотят разобраться самостоятельно и не обсуждать это даже с самыми близкими.

Женщина скрывает свой вес

Осуждение общества, косые взгляды, шуточки о худобе или полноте - это все приводит к тому, что женщина никогда не скажет свой точный вес. Убавит или прибавит пару килограмм.

Состояние здоровья

Существует стереотип о том, что мужчины не любят больных женщин. И многие боятся, если они серьезно заболеют, то мужчина покинет. В реальности такое случается крайне редко, но женщины стараются не сильно распространяться о своих проблемах со здоровьем.

И порой мужчины узнают о том, что с любимой что-то не так, когда она падает с высокой температурой или же не может сама позаботиться о себе. А до того они отвечают - "у меня все в порядке".

Тайные сбережения

Женщины часто имеют свои тайные сбережения, которые дают ей ощущение безопасности и стабильности. Сумма может быть небольшая, но и она - тайна.

Чаще всего такое происходит в семьях, где мужчина авторитарен и во всем доминирует. Женщина боится остаться без средств существования в случае ссоры и поэтому понемногу откладывает на "черный день".

Неудовлетворенность в интиме

Почему-то женщины часто считают себя виноватыми в отсутствии собственного удовлетворения. А поговорить с мужчиной на эту тему страшно, так как боятся откровенничать и не хотят обидеть.

И поэтому они имитируют оргазмы и долго скрывают от своего мужчины, что им не так уж и сладко с ним в постели.

Количество партнеров

В обществе откровенность в этой теме часто вызывает осуждение и насмешки. Было много партнеров - распутница, мало - серая мышь. И дамы молчат, как рыбы, о своем количестве партнеров.

Это, в принципе, абсолютно личная информация, и женщина вправе ее не рассказывать даже любимому мужчине. Но порой мужчины сильно настаивают, и женщине приходится соврать, чтобы удовлетворить это любопытство.

Проблемы в отношениях

Женщины предпочитают не обсуждать проблемы в отношениях не меньше, чем мужчины. А порой и заявлять о них опасно - небольшая ссора может потянуть снежный ком проблем и скандалов. А там и до развода недалеко.

Порой о мелочах говорить просто не хочется, и женщина учится принимать мужчину таким, какой он есть. И даже не задумывается, что говорить о том, что ей не нравится - можно и нужно. Она втихаря пытается решить проблему самостоятельно и на все вопросы отвечает, что все в порядке.

Мужские проступки

Мужчины наивно полагают, что женщины забывают обидные слова, проступки, невыполненные обещания и проколы. Но нет, женщина не забывает, но и не напоминает - из-за страха обидеть или же от нежелания спорить и выяснять отношения.

Но в один момент все накопленное может вылиться на голову мужчины и тогда станет понятно, что она помнит абсолютно все, но долгое время молчала.