Названо три пастки, в які можуть потрапити закохані жінки після 40 років: будьте обережні

Закохуватися в більш зрілому віці стає легше і в стосунках такі жінки вже не повторюють помилок юності. Вони не так легковажні, у них немає рожевих окулярів і в партнерах вони цінують зовсім інші якості.

Однак і такі жінки можуть потрапити в небезпечні пастки, які їм розставляють чоловіки та доля. Яких ситуацій слід уникати - читайте в матеріалі нижче.

Обережно! Альфонс

Альфонси - любителі жити чужим коштом і виманювати гроші. І це далеко не завжди молоді та амбітні чоловіки, які шукають свою покровительку. Часто зустрічаються і більш зрілі чоловіки, які, на перший погляд, здаються впевненими в собі та солідними.

Вони шукають самотніх жінок, які сильно захоплені роботою і часу на особисте життя у таких майже немає. Чоловік дарує яскраві враження, увагу, турботу, а потім фактично закохує жінку в себе.

Потрапити на вудку альфонса можна дуже легко і прозріння приходить набагато пізніше. Жінки в такому віці ще не втрачають легку наївність і їм хочеться відчути себе коханою і бажаною. А при наявності хорошої роботи, квартири та достатку - вони швидко стають мішенню альфонсів.

Такі чоловіки вміло грають на почуттях жінки та акуратно вибирають моменти, щоб попросити про допомогу - втратив роботу, проблеми з кредитом, захворіли родичі, зламалася машина і цей список нескінченний.

Якщо чоловік, якого ви знаєте менше року-двох раптово просить вас про фінансову допомогу або про кредит - варто насторожитися. Якщо чоловік, у якого нічого абсолютно немає у віці 40+, хоче швидше оформити відносини та прописатися у вашій житлоплощі - подумайте добре.

Гіперопіка: маятники в різні боки

Гіперопіка шкідлива в будь-якому віці та в будь-яких відносинах. Але в любові після 40 років - це особливо небезпечно. І тут є два варіанти ситуації.

Перша - коли жінка звикла все постійно тягнути на собі, розв'язувати всі проблеми самостійно і не довіряти важливі справи нікому іншому. А новий чоловік хоче допомогти та намагається частину турбот у жінки забрати. Їй доводиться заново вчитися довіряти чоловікові й зробити це зовсім непросто. Витримати такий натиск можуть далеко не всі партнери, і відносини руйнуються.

Часом жінка за інерцією починає піклуватися та опікати чоловіка більше, ніж того вимагає ситуація. Чоловікам це спочатку подобається, потім він це сприймає як належне, а потім жінка отримує за фактом ще одну дитину в будинку, але велику.

Друга - жінка настільки втомилася все вирішувати сама, що готова віддати кермо влади чоловікові якомога швидше і знову стати слабкою і ніжною. І довіряє важливі питання по суті незнайомому чоловікові.

А коли приходить прозріння, вона розуміє, що опинилася в капкані й майже чужий їй чоловік керує її життям, інтересами, будинком і навіть дітьми.

Неофіційні відносини: шлюб нам не потрібен

У багатьох жінок за 40 за плечима вже є невдалі відносини, розлучення, діти і їй здається, що виходити заміж ще раз немає ніякого сенсу. І цивільний шлюб представляється хорошою альтернативою для обох партнерів.

У такому союзі обов'язків менше і можна легко розлучитися, якщо відносини не складаються. Часом чоловіки цим користуються, оскільки їх нічого не стримує і після будь-якої сварки вони можуть легко зібрати речі та піти. Цим вони навіть починають жінку шантажувати.

Обидва партнери можуть говорити про те, що в їхньому віці вже не до весіль, але попереду ще ціле життя. А створення пари та сім'ї - це закладено на рівні підсвідомості.

У чоловіків абсолютно різне ставлення до дружини та до коханки, і "штамп в паспорті" для них має більш важливе значення.

Тому, якщо відносини серйозні й ви бачите своє майбутнє разом, то варто зареєструвати відносини. Необов'язково влаштовувати весілля - можна розписатися і поїхати у відпустку.

Якщо чоловік чітко говорить, що він не буде більше пов'язувати своє життя офіційно з жінкою, то варто задуматися - а чи варто продовжувати такі відносини.

Зазвичай такі чоловіки не дорожать своїми жінками й чіпляються за міфічну "свободу" або ж не хочуть створювати сім'ю саме з вами й просто проводять час в очікуванні іншої зустрічі.

А буває і зовсім сумна ситуація - чоловік починає з вами зустрічатися, у вас все серйозно, але про шлюб немає розмов ні через рік, ні через два. А потім з'ясовується, що він насправді вже одружений і ви йому потрібні тільки для різноманітності його життя.