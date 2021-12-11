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Названы способы, которые помогут не тратить лишних денег в аэропорту

Автор: Татьяна Самарук

Все знают, что цены в аэропортах большие. Поэтому специалисты говорят, что сэкономить можно на воде, горячих напитках и интернете.

Об этом пишет Matador Network.

Принесите с собой термос

Если вы любите часто пить горячий чай или кофе, то принесите напитки с собой. В самолет вас не пропустят с жидкостью. Но никто не запрещает взять термос или собственную чашку с пакетиками чая.

Возьмите замороженную воду

Как известно, через личный досмотр нельзя пройти с водой. Но замороженную воду в бутылке можно попробовать пронести.

Отмечается, что вода должна быть идеально замороженной. В частности, если она растает, то ее придется выбросить.

Пользуйтесь бесплатным Wi-Fi

Возле залов ожидания бизнес-класса или лаунж-залов можно найти бесплатный Wi-Fi.

Где зарядить телефон

А если нужно зарядить телефон, поищите телевизор, ведь в аэропортах трудно найти розетки. А вот телевизоров обычно немало.

На задней панели телевизора могут быть USB-порты, к которым можно подсоединить телефон.

Ранее мы сообщали, что эксперты рассказали о важной детали при бронировании авиабилета зимой.

Также мы писали, что названы ошибки, которые допускает каждый во время сборки чемоданов.

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