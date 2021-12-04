Названы ошибки, которые допускает каждый при собирании чемодана
Во время путешествия важно уметь правильно собирать вещи. Нужно не забыть ничего важного и не переплачивать за дополнительный багаж. Поэтому, во время складывания багажа путешественники часто допускают ошибки.
Об этом пишет Huffpost.
Самые распространенные ошибки при сборке чемодана
Не составление списков
Первой и самой распространенной ошибкой является не составление списка необходимых вещей. Поэтому нужно хорошо обдумать, куда вы едете, сколько продлится путешествие, какие вещи вам необходимы.
Такой список поможет ничего не забыть и не набрать лишних и ненужных вещей.
Не проверять ограничения веса и размеров чемоданов
Перед поездкой нужно ознакомиться с правилами авиаперевозчика и ограничениями. В частности, какой допустимый вес и размер багажа. Это убережет от неприятных сюрпризов и незапланированных расходов в аэропорту.
По окончании уборки чемоданов не забудьте взвесить то, что берете.
Как правильно собирать чемодан (freepik)
Брать лишнее
Обычно, люди в отпуск берут много ненужных вещей. Поэтому, стоит хорошо подумать, что вам нужно взять с собой. Важно взять ту одежду, с которой можно составить как можно комбинаций.
Особое внимание нужно обратить на обувь, а именно выберите 2 – 3 универсальные пары, а самую объемную из которых обуйте в дорогу.
Складывать одежду
Складывать одежду традиционным способом не стоит. Лучше скручивать вещи в рулоны, ведь так будет как можно экономнее. Это позволяет эффективнее использовать место.
Не оставлять места в чемодане
Многие в путешествии покупают много сувениров и одежды. Делать это не запрещено, но когда наступает время собирать чемоданы перед возвращением домой, а лишнего места нет, могут возникнуть проблемы.
Как правильно собирать чемодан (freepik)
Об этом следует подумать еще до начала путешествия и оставить место в чемодане.
Собирать вещи перед выездом
Для складывания вещей нужно уделить много времени. Ведь, если складывать в последний момент, то можно взять много ненужных вещей.
Лучше запланировать сбор вещей заранее и составить список.
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