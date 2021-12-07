Эксперты рассказали о важной детали при бронировании авиабилета зимой: об этом мало кто знает
Многие люди бронируют билеты, чтобы поехать на Новый год или рождественские праздники в другую страну. Однако многие путешественники совершают большую ошибку, планируя перелет зимой.
Так, специалисты рассказали, на что нужно обратить внимание в первую очередь при покупке билета в холодное время года, пишет BestLife.
По словам экспертов, не нужно бронировать поздние рейсы.
В частности, если вы летите зимой, то столкнетесь с задержками из-за неблагоприятных погодных условий. Также из-за этого могут возникнуть проблемы с поселением в отеле.
Как рассказал эксперт по путешествиям Бекки Мур, нужно быть внимательными, на какое время вы бронируете рейс в холодные месяцы. Поэтому лучше лететь как можно раньше днем. Все потому, что задержки и даже отмены часто происходят именно вечером.
"Заказывая первый рейс, вы даете себе шанс выбраться на взлетно-посадочную полосу до того, как ударит снег или ледяной шторм", – объясняет специалист.
Кроме того, не стоит рассчитывать, что ранний рейс спасет от задержек.
По словам директор отдела прогнозирования погоды Дена Деподвіна, самолет для первого утреннего полета обычно останавливается у выхода на улицу на ночь. Поэтому, если температура упадет ниже нуля, на его крыльях может образоваться иней или лед, а это приведет к потере подъемной силы крыльев.
К тому же лучше избегать рейсов с пересадками, ведь могут возникнуть задержки.
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