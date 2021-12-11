Названо способи, які допоможуть не витрачати зайвих грошей в аеропорту

Принесіть із собою термос

Якщо ви любите часто пити гарячий чай або каву, то принесіть напої з собою. У літак вас не пропустять із рідиною. Але ніхто не забороняє взяти термос або власну чашку з пакетиками чаю.

Візьміть заморожену воду

Як відомо, через особистий огляд не можна пройти із водою. Але заморожену воду в пляшці можна спробувати пронести.

Зазначається, що вода має бути ідеально замороженою. Зокрема, якщо вона розтане, то її доведеться викинути.

Користуйтесь безплатним Wi-Fi

Біля залів очікування бізнес-класу або лаунж-залів можна знайти безплатний Wi-Fi.

Де зарядити телефон

А якщо потрібно зарядити телефон, пошукайте телевізор, адже в аеропортах важко знайти розетки. А от телевізорів зазвичай чимало.

На задній панелі телевізора можуть бути USB-порти, до яких можна під'єднати телефон.