Названы самые вредные продукты для мужчин: вырабатываются женские гормоны

Некоторые популярные продукты могут быть вредными для мужчин
Диетолог назвала продукты, которые могут принести вред мужскому здоровью. При этом, некоторые из них считаются довольно безобидными, и такими, какие мы едим и пьем каждый день. А вот мужчинам от них лучше либо удерживаться, либо ограничивать потребление.
Наталья Самойленко, украинский диетолог, рассказала в Instagram, как правильно заботиться о мужском здоровье.
"У женского и мужского организма есть свои особенности, а это значит, что продукты, которые особенно полезны тем, "кто с Марса", нежелательны для тех, "кто с Венеры", - пишет диетолог.
Специалист советует мужчинам удержаться от употребления такой еды:
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Соевые продукты
Сюда можно отнести тофу, соевое молоко, соевые бобы, а также некоторые бобовые, к примеру, горох. В питании их стоит исключить из-за содержания фитоэстрогенов, которые снижают влияние мужских половых гормонов.
Пиво
Опять-таки из-за содержания фитоэстрогенов. Кроме того, что у пива высокий инсулиновый индекс, употребление его в больших количествах угнетает выработку тестостерона. Внешне гормональную перестройку можно выявить появлением жирка в "женских местах": области живота, бедер, области груди.
Сахар и продукты, повышающие инсулин
Инсулин является антагонистом тестостерона и блокирует его активность. Если вас потянуло на сладенькое, лучше отдать предпочтение природному аналогу - фруктам, ягодам, меду или же 70%-ному черному шоколаду. Но и их употреблять можно лишь в умеренных количествах до 15:00.
Мясо и птица промышленного производства, особенно курица
В состав корма этих животных могут входить аналоги женских половых гормонов. Делается это, чтобы ускорить процесс набора жировой массы тела. И хоть эти эстрогены вырабатываются в мужском организме тоже, с едой им эти добавки получать ни к чему.
Молоко также не является мужским продуктом
Особенно в натуральном животном молоке содержатся гормоны, которые работают так же, как и эстроген. Заменить животное молоко можно растительным, но только не соевым.
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Автор: Светлана Мащенко